Варан вернется к выступлениям за МЮ после ЧМ-2022

Защитник Рафаэль Варан вернется к выступлениям за "Манчестер Юнайтед" только после Чемпионата Мира в Катаре.

Напомним, Варан получил травму ноги в борьбе с нападающим "Челси" Пьер-Эмериком Обамеянгом в матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" в минувший уикенд.



Рафаэль в слезах покидал футбольное поле и, видимо, опасался худшего. Однако шансы на участие 29-летнего француза на ЧМ-2022 еще сохраняются.



"Рафаэль Варан не примет участия в матче (с "Шерифом"). Он определенно не вернется до Чемпионата Мира".



"Он не сыграет в этих оставшихся матчах "Манчестер Юнайтед". Думаю, он может сыграть на Чемпионате Мира, но нужно посмотреть, как пойдет его реабилитация", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага Sky Sports.