Варан вернется к выступлениям за МЮ после ЧМ-2022

Рафаэль Варан Защитник Рафаэль Варан вернется к выступлениям за "Манчестер Юнайтед" только после Чемпионата Мира в Катаре.

Напомним, Варан получил травму ноги в борьбе с нападающим "Челси" Пьер-Эмериком Обамеянгом в матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" в минувший уикенд.

Рафаэль в слезах покидал футбольное поле и, видимо, опасался худшего. Однако шансы на участие 29-летнего француза на ЧМ-2022 еще сохраняются.

"Рафаэль Варан не примет участия в матче (с "Шерифом"). Он определенно не вернется до Чемпионата Мира".

"Он не сыграет в этих оставшихся матчах "Манчестер Юнайтед". Думаю, он может сыграть на Чемпионате Мира, но нужно посмотреть, как пойдет его реабилитация", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага Sky Sports.


Метки Варан, Манчестер Юнайтед, сборная Франции, травмы, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2022 17:00

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  1. mancunia-planet 26.10.2022 17:09 # mancunia-planet
    Витька будет заменять надеюсь, Магу нельзя подпускать к играм в основе. Только при счёте пять ноль...

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