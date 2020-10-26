Роналду примет участие в матче с "Шерифом"

Криштиану Роналду и Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду примет участие в матче Лиги Европы против "Шерифа" в четверг.

Напомним, Роналду пропустил матч с "Челси" с минувший уикенд, что стало для него наказанием за отказ выйти на замену против "Тоттенхэма" несколькими днями ранее.

Однако накануне Криштиану вновь был допущен до тренировок с первой командой, а на своей пресс-конференции в среду Тен Хаг дал понять, что конфликт окончательно исчерпан.

"Да, Криштиану будет в заявку на четверг. Думаю, мы уже все сказали и ответили на все вопросы. Он пропустил матч и теперь он снова с командой, как обычно".

"С этим покончено. Он вернулся. Давайте сосредоточимся на матче", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2022 16:00

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