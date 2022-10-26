FA не будет принимать мер из-за конфликта между Габриэлем и Хендерсоном

Габриэль и Джордан Хендерсон FA завершила свое расследование насчет конфликта между защитником "Арсенала" Габриэлем Магальяэсом и капитаном "Ливерпуля" Джорданом Хендерсоном, решив не принимать никаких дисциплинарных санкций.

Напомним, концовка победного для "Арсенала" матча против "Ливерпуля" 9 октября (3:2) была отмечена стычкой игроков двух команд.

Особенно яростно выясняли отношения Габриэль и Хендерсон, а после матча, как предполагается, "канонир" пожаловался рефери Майклу Оливеру на оскорбления в свой адрес.

В официальном заявлении FA говорится, что Ассоциация опросила бразильца с англичанином и шесть других игроков, находившихся поблизости. Также были изучены записи видеокамер и привлечен специалист, который читает по губам.

Никто из свидетелей не смог подтвердить, что слышал оскорбления, а сам подозреваемый решительно отверг подозрения в свой адрес.

Не найдя веских доказательств, FA закрыла свое расследование. Никаких мер принято не будет.


Метки FA, Арсенал, Габриэль, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2022 15:00

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