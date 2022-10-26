"Челси" назначил технического директора

Лоуренс Стюарт "Челси" объявил о назначении Лоуренса Стюарта своим техническим директором.

Англичанин Стюарт переходит в "Челси" из "Монако", где он занимал аналогичную должность с июня 2020. При Лоуренсе монегаски два раза подряд финишировали на третьем месте в Лиге 1 и достигли финала Кубка Франции (2021).

Помимо "Монако", Стюарт поработал ведущим скаутом концерна Red Bull Soccer International, а также трудился в "Манчестер Сити", "Эвертоне" и FA.

В своем заявлении "Челси" уточняет, что Стюарт будет отвечать за футбольные вопросы "глобально", намекая на то, что Лоуренс возьмет под свой контроль создание сети дочерних клубов по примеру "Манчестер Сити".

"Лоуренс — футбольный лидер мирового уровня, который знает толк в управлении талантами, работе с данными и скаутинге, развитии игроков и повышении их эффективности", — говорится в заявлении владельцев "Челси".


Метки Монако, Стюарт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 657

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  1. meshuggah 26.10.2022 14:53 # meshuggah
    неужели

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  2. wilegend 26.10.2022 14:37 # wilegend
    легенда эвертона

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  3. staryi-eblan 26.10.2022 14:04 # staryi-eblan
    Добро пожаловать в Семью. Очередной Синяк в Прайде!

    Bly is zhe calor

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