"Челси" назначил технического директора

"Челси" объявил о назначении Лоуренса Стюарта своим техническим директором.

Англичанин Стюарт переходит в "Челси" из "Монако", где он занимал аналогичную должность с июня 2020. При Лоуренсе монегаски два раза подряд финишировали на третьем месте в Лиге 1 и достигли финала Кубка Франции (2021).



Помимо "Монако", Стюарт поработал ведущим скаутом концерна Red Bull Soccer International, а также трудился в "Манчестер Сити", "Эвертоне" и FA.



В своем заявлении "Челси" уточняет, что Стюарт будет отвечать за футбольные вопросы "глобально", намекая на то, что Лоуренс возьмет под свой контроль создание сети дочерних клубов по примеру "Манчестер Сити".



"Лоуренс — футбольный лидер мирового уровня, который знает толк в управлении талантами, работе с данными и скаутинге, развитии игроков и повышении их эффективности", — говорится в заявлении владельцев "Челси".