Анонс матча "Тоттенхэм" — "Спортинг"

"Тоттенхэму" нужна победа в домашнем противостоянии со "Спортингом", чтобы досрочно выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

После четырех туров "Тоттенхэм" возглавляет Группу D, но опережает "Марсель" и "Спортинг" всего на одно очко, а "Айнтрахт" — на два.



"Шпоры" находятся в неважной форме, проиграв оба последних матча в Премьер-Лиге при весьма посредственном футболе.



- Прежде "Тоттенхэм" и "Спортинг" встречались только однажды — в рамках 2-го тура, когда "шпоры" были биты в Лиссабоне со счетом 2:0.



- "Спортинг" выиграл только два из 15 последних выездных матчей против английских команд в еврокубках (4 ничьи, 9 поражений): 2:4 против "Саутгемптона" в октябре 1981 и 2:3 против "Мидлсбро" в марте 2005.



- "Тоттенхэм" выиграл шесть из семи домашних матчей против португальских команд в еврокубках (включая квалификацию), лишь уступив "Бенфике" в 2014 году.



- "Спортинг" может стать пятой командой, победившей "Тоттенхэм" более раза в течение одного розыгрыша Лиги Чемпионов (после "Реала" в 2010/11, "Монако" в 2016/17, "Баварии и "РБ Лейпциг" в 2019/20).



- Со старта сезона 2019/20 в 10 матчах "Тоттенхэма" на групповом этапе Лиги Чемпионов был забит 41 гол — в среднем по 4.1 за матч.



- Три из пяти голов "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов случились после подач с флангов, и после четырех первых туров в соревновании нет команды лучше по этому показателю.



- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил 21 гол в своих 28 матчах в Лиге Чемпионов. Если он отличится и против "Спортинга", то войдет топ-5 лучших английских бомбардиров в этом соревновании, опередив Стивена Джеррарда.



- Три последних гола "Спортинга" в Лиге Чемпионов забивались либо на первой минуте (1), либо на последней или позже (2).



После травм могут вернуться Кристиан Ромеро и Пьер-Эмиль Хейбьерг, но Деян Кулусевски и Ришарлисон остаются в лазарете "Тоттенхэма".



Лига Чемпионов. Группа D. 5-й тур

"Тоттенхэм" (Англия) — "Спортинг" (Португалия)

Лиссабон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 22:00 Онлайн-трансляция