Анонс матча "Аякс" — "Ливерпуль"

Ливерпуль "Ливерпулю" будет достаточно избежать поражения в гостях у "Аякса", чтобы подтвердить выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

В данный момент "Ливерпуль" занимает второе место в своем квартете, три очка уступая лидирующему "Наполи" и на шесть баллов опережая преследующий "Аякс".

В минувший уикенд "Ливерпуль" проиграл в гостях у новичка Премьер-Лиги "Ноттингем Форест", поэтому от подопечных Юргена Клоппа ожидают реакции на этот неожиданный результат.

- "Аякс" проиграл все три последних встречи с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов.

- Во время предыдущего выезда к "Аяксу" — в октябре 2020 — "Ливерпуль" одержал победу 0:1 благодаря автоголу Николаса Тальяфико.

- "Аякс" выиграл только один из восьми последних домашних матчей против английских команд (1 ничья, 6 поражений) — против "Манчестер Сити" в октябре 2012.

- "Ливерпуль" не проиграл ни одного из семи последних выездных матчей против голландских команд (4 победы, 3 ничьи), в пяти из них не пропустив.

- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Аякс" пропустил четыре гола головой — больше всех.

- Только "Виктория" (16) и "Рейнджерс" (16) пропустили в этом розыгрыше Лиги Чемпионов голов больше, чем "Аякс" (12).

- "Ливерпуль" выходил в плей-офф во всех пяти предыдущих сезонах участия в еврокубках при Клоппе.

- Это будет 150-й матч "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов. "Красные" становятся 10-м клубом, достигшим этой отметки, и четвертым таким из Англии.

- За свою карьеру нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил 41 гол в Лиге Чемпионов — на три меньше рекордсмена среди африканцев в лице Дидье Дрогба. Египтянин отличился пять раз в трех последних матчах в турнире.

Из лазарета "Ливерпуля" вернулись Ибраима Конате и Дарвин Нуньес, но Тиаго Алькантара еще не решил свои проблемы с ухом. Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен возобновили тренировки, но на Лигу Чемпионов не заявлены. Диогу Жота вернется только после Чемпионата Мира.

Лига Чемпионов. Группа A. 5-й тур
"Аякс" (Голландия) — "Ливерпуль" (Англия)
Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Аякс, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 607

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Последние комментарии:




  1. division 26.10.2022 13:11 # division
    писька уже нацелена на лузерпуль

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  2. great-alexander 26.10.2022 12:50 # great-alexander
    Россия, Путин, Ливерпуль!
    Это лучшее что создал Господь.

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  3. gameboy 26.10.2022 12:42 # gameboy
    ЗАКУПАЙТЕ НА ВСЮ КАТЛЕТУ БИТКИ

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  4. narcot 26.10.2022 12:38 # narcot
    русня окончательно свалит с правого берега раньше НГ?


    Взрыв в Херсоне.

    Сообщают, что взрыв был на полигоне, там где проходят учения чмобиков.

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  5. narcot 26.10.2022 12:35 # narcot
    баля, как же они сикают)))



    Белорусские военные записали видеоответ для ВСУ.

    «Не провоцируйте нас, не запугивайте, не нагнетайте и будет так, как вы хотите».

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  6. chelsea88 26.10.2022 12:21 # chelsea88
    Гейгуннеры опять будут завидовать глядя на ЛЧ, ведь их никчёмная xyeта уже столько лет попасть туда не может.

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  7. bembo 26.10.2022 12:05 # bembo
    Лухеркуйня это какули.
    Запомните это, маленькие мои.

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  8. zheka000000 26.10.2022 12:05 # zheka000000
    Изи победа скаузеров.

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