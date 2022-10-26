Анонс матча "Аякс" — "Ливерпуль"
"Ливерпулю" будет достаточно избежать поражения в гостях у "Аякса", чтобы подтвердить выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
В данный момент "Ливерпуль" занимает второе место в своем квартете, три очка уступая лидирующему "Наполи" и на шесть баллов опережая преследующий "Аякс".
В минувший уикенд "Ливерпуль" проиграл в гостях у новичка Премьер-Лиги "Ноттингем Форест", поэтому от подопечных Юргена Клоппа ожидают реакции на этот неожиданный результат.
- "Аякс" проиграл все три последних встречи с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов.
- Во время предыдущего выезда к "Аяксу" — в октябре 2020 — "Ливерпуль" одержал победу 0:1 благодаря автоголу Николаса Тальяфико.
- "Аякс" выиграл только один из восьми последних домашних матчей против английских команд (1 ничья, 6 поражений) — против "Манчестер Сити" в октябре 2012.
- "Ливерпуль" не проиграл ни одного из семи последних выездных матчей против голландских команд (4 победы, 3 ничьи), в пяти из них не пропустив.
- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Аякс" пропустил четыре гола головой — больше всех.
- Только "Виктория" (16) и "Рейнджерс" (16) пропустили в этом розыгрыше Лиги Чемпионов голов больше, чем "Аякс" (12).
- "Ливерпуль" выходил в плей-офф во всех пяти предыдущих сезонах участия в еврокубках при Клоппе.
- Это будет 150-й матч "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов. "Красные" становятся 10-м клубом, достигшим этой отметки, и четвертым таким из Англии.
- За свою карьеру нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил 41 гол в Лиге Чемпионов — на три меньше рекордсмена среди африканцев в лице Дидье Дрогба. Египтянин отличился пять раз в трех последних матчах в турнире.
Из лазарета "Ливерпуля" вернулись Ибраима Конате и Дарвин Нуньес, но Тиаго Алькантара еще не решил свои проблемы с ухом. Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен возобновили тренировки, но на Лигу Чемпионов не заявлены. Диогу Жота вернется только после Чемпионата Мира.
Лига Чемпионов. Группа A. 5-й тур
"Аякс" (Голландия) — "Ливерпуль" (Англия)
Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена". 22:00 Онлайн-трансляция
26.10.2022 12:00
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Последние комментарии:
писька уже нацелена на лузерпуль
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Россия, Путин, Ливерпуль!
Это лучшее что создал Господь.
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ЗАКУПАЙТЕ НА ВСЮ КАТЛЕТУ БИТКИ
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русня окончательно свалит с правого берега раньше НГ?
Взрыв в Херсоне.
Сообщают, что взрыв был на полигоне, там где проходят учения чмобиков.
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баля, как же они сикают)))
Белорусские военные записали видеоответ для ВСУ.
«Не провоцируйте нас, не запугивайте, не нагнетайте и будет так, как вы хотите».
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Гейгуннеры опять будут завидовать глядя на ЛЧ, ведь их никчёмная xyeта уже столько лет попасть туда не может.
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Лухеркуйня это какули.
Запомните это, маленькие мои.
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Изи победа скаузеров.
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