Анонс матча "Аякс" — "Ливерпуль"

"Ливерпулю" будет достаточно избежать поражения в гостях у "Аякса", чтобы подтвердить выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

В данный момент "Ливерпуль" занимает второе место в своем квартете, три очка уступая лидирующему "Наполи" и на шесть баллов опережая преследующий "Аякс".



В минувший уикенд "Ливерпуль" проиграл в гостях у новичка Премьер-Лиги "Ноттингем Форест", поэтому от подопечных Юргена Клоппа ожидают реакции на этот неожиданный результат.



- "Аякс" проиграл все три последних встречи с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов.



- Во время предыдущего выезда к "Аяксу" — в октябре 2020 — "Ливерпуль" одержал победу 0:1 благодаря автоголу Николаса Тальяфико.



- "Аякс" выиграл только один из восьми последних домашних матчей против английских команд (1 ничья, 6 поражений) — против "Манчестер Сити" в октябре 2012.



- "Ливерпуль" не проиграл ни одного из семи последних выездных матчей против голландских команд (4 победы, 3 ничьи), в пяти из них не пропустив.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Аякс" пропустил четыре гола головой — больше всех.



- Только "Виктория" (16) и "Рейнджерс" (16) пропустили в этом розыгрыше Лиги Чемпионов голов больше, чем "Аякс" (12).



- "Ливерпуль" выходил в плей-офф во всех пяти предыдущих сезонах участия в еврокубках при Клоппе.



- Это будет 150-й матч "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов. "Красные" становятся 10-м клубом, достигшим этой отметки, и четвертым таким из Англии.



- За свою карьеру нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил 41 гол в Лиге Чемпионов — на три меньше рекордсмена среди африканцев в лице Дидье Дрогба. Египтянин отличился пять раз в трех последних матчах в турнире.



Из лазарета "Ливерпуля" вернулись Ибраима Конате и Дарвин Нуньес, но Тиаго Алькантара еще не решил свои проблемы с ухом. Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен возобновили тренировки, но на Лигу Чемпионов не заявлены. Диогу Жота вернется только после Чемпионата Мира.



Лига Чемпионов. Группа A. 5-й тур

"Аякс" (Голландия) — "Ливерпуль" (Англия)

Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена". 22:00 Онлайн-трансляция