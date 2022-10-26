Гвардиола объяснил замену Холанда в перерыве

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему заменил нападающего Эрлинга Холанда уже в перерыве матча против дортмундской "Боруссии".

Накануне вечером "Сити" сыграл без голов в Дортмунде, но этого оказалось достаточно, чтобы подтвердить первое место в Группе G Лиги Чемпионов.



Для Холанда матч против своей бывшей команды был завершен уже в перерыве. Гвардиола произвел двойную замену, убрав с поля не только Эрлинга, но и крайнего защитника Жоау Канселу.



Оказывается, это вызвано плохим самочувствием Холанда и Канселу, и Хосепу остается надеяться, что оба игрока выздоровеют до выезда к "Лестеру" в субботу.



""Тут есть три момента. Он выглядел таким уставшим. Во-вторых, он слегка загрипповал. Как и Жоау, у которого тоже был жар".



"В-третьих, он получил ушиб стопы. Поэтому он не смог сыграть второй тайм".



"Я поговорил с медицинским штабом в перерыве, и они слегка обеспокоены, но я видел, что он ходит более-менее нормально. Посмотрим", — цитирует Гвардиолу BBC.