Агуэро вспомнил, как Гвардиола назвал его "толстым"

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро вспомнил, как главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отстранил его от участия в матче и назвал "толстым".

Под руководством Гвардиолы Агуэро завершил становление как легенды "Сити" и покинул "Этихад" в статусе лучшего бомбардира клуба всех времен.



Однако Гвардиоле и Агуэро не сразу удалось найти общий язык. Во время их первого сезона вместе Серхио даже получил нагоняй за лишний вес.



"В первый сезон, когда мы болтались между четвертым и третьим местом, он сказал: "Я оставляю тебя вне игры, потому что на этой неделе ты толстый".



"Что я мог сказать? Он был прав. Такое бывает. Например, ты можешь съесть чуть больше курицы, и вот лишние 50 грамм".



"Если твой идеальный вес составляет 79-80 килограмм, а ты весишь 80 килограмм, то из-за лишних 100 грамм тебя оштрафуют, и ты не будешь играть. Но он говорил это по-хорошему".



"В то время он толком не верил в меня. Но я всегда был очень уважителен к своим тренерам", — цитирует Агуэро talkSPORT.