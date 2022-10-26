Каррагер: "Эмери — великолепное назначение для "Виллы"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер одобрил решение "Астон Виллы" назначить Унаи Эмери своим главным тренером.

Поплатившись за невыразительный старт сезона, Стивен Джеррард уступил свое место на тренерском мостике "Виллы" Эмери, который ради возвращения в Премьер-Лигу оставил "Вильярреал".



Каррагер не скрывает своих симпатий к Унаи и верит, что экс-наставник "Арсенала" способен многое дать "Вилле".



"Думаю, это великолепное назначение. Я являюсь огромным фанатом Эмери. Он добился больших успехов с командами, которые слегка не дотягивают до элиты, сражаясь с крупнейшими клубами".



"В "Арсенале" у него не все сложилось, но посмотрите, чего он достиг в "Вильярреале" — они выиграли Лигу Европы и стали серьезным препятствием для "Ливерпуля" в полуфинале Лиги Чемпионов. Он был великолепен в "Валенсии", выведя их в Лигу Чемпионов".



"Не хочу показаться неуважительным, но я не думаю, что он тренер того типа, который подходит "Барселоне" и "Реалу". Но он годится для "Валенсии", "Астон Виллы" и клубов, которые пытаются сражаться с теми, у кого больше денег. Он супертренер, и его команды очень организованные".



"Возможно, это не самое громкое имя на планете, но прямо сейчас для "Астон Виллы" это замечательное назначение", — сообщил Каррагер в эфире.