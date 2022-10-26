Рефери Бобби Мэдли возвращается к судейству в Премьер-Лиге после четырех лет перерыва.

Напомним, судейский корпус уволил Мэдли в 2018 году после того, как в социальные сети просочилась запись, на которой Бобби шутливо оскорбляет инвалида.



Публика не простила Мэдли черного юмора. Превратившись в изгоя, Бобби был вынужден на время уехать из страны, но в 2020 году был допущен до работы на матчах Футбольной Лиги.



В этом сезоне Мэдли успел обслужить 10 матчей в Чемпионшипе, а теперь 37-летний англичанин вновь будет работать на высшем уровне.



Как сообщает BBC, Мэдли получил назначение на матч между "Брентфордом" и "Вулверхэмптоном" в ближайшую субботу.



Добавим, ранее в своей карьере — с 2013 по 2018 год — Мэдли обслужил 91 матч в Премьер-Лиге.