Бобби Мэдли возвращается к судейству в Премьер-Лиге
Рефери Бобби Мэдли возвращается к судейству в Премьер-Лиге после четырех лет перерыва.
Напомним, судейский корпус уволил Мэдли в 2018 году после того, как в социальные сети просочилась запись, на которой Бобби шутливо оскорбляет инвалида.
Публика не простила Мэдли черного юмора. Превратившись в изгоя, Бобби был вынужден на время уехать из страны, но в 2020 году был допущен до работы на матчах Футбольной Лиги.
В этом сезоне Мэдли успел обслужить 10 матчей в Чемпионшипе, а теперь 37-летний англичанин вновь будет работать на высшем уровне.
Как сообщает BBC, Мэдли получил назначение на матч между "Брентфордом" и "Вулверхэмптоном" в ближайшую субботу.
Добавим, ранее в своей карьере — с 2013 по 2018 год — Мэдли обслужил 91 матч в Премьер-Лиге.
26.10.2022 08:00
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Ох... не этого возвращения ВСЕ ждут, не этого... нет
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