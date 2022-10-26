Клопп посетовал, что не может задействовать Кейта и Окслейд-Чемберлена в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал, что не может использовать выздоровевших полузащитников Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена в Лиге Чемпионов.

Как известно, Кейта и Окслейд-Чемберлен были травмированы на старте сезона, поэтому Клопп, доверившись своим докторам, не включил обоих в заявку "Ливерпуля" на групповой этап Лиги Чемпионов.



Однако сейчас Наби с Алексом уже поправились и очень бы пригодились Клоппу в свете тяжелой травмы Артура Мело и ушной инфекции Тиаго Алькантары. Юргену лишь остается кусать локти в преддверии матча против "Аякса".



"В понедельник Ибу (Конате) провел свою первую полноценную тренировку. Он отсутствовал не так долго, но это было мышечное повреждение. Я не уверен, что для него имеет смысл сыграть 95 минут. То же самое с Наби, ему нужны тренировки. То же самое с Окслейдом".



"Они оба не заявлены на Лигу Чемпионов, потому что каждый говорил мне, что они не вернутся, но теперь они вернулись, и это хорошо, но они вернулись не для того, чтобы играть, а просто быть рядом".



"Тем не менее, вернулся Кертис (Джонс) и несколько других, и это помогает. Я не жалуюсь, не ною — просто такова ситуация", — цитирует Клоппа The Independent.