Поттер: "Очень рад за Хаверца"

Нападающий "Челси" Кай Хаверц заслужил похвалу со стороны своего главного тренера Грэма Поттера после победы над "Ред Булл" в Лиге Чемпионов (1:2).

Именно Хаверц став автором победного для "Челси" гола в матче, который ознаменовал окончание беспроигрышной домашней серии "Ред Булл" из 40 поединков.



Гол Кая очень порадовал Поттера, который надеется, что это придаст уверенности 23-летнему немцу на будущее.



"Ему не занимать мастерства, он невероятно талантливый игрок. Он несколько раз был близок к этому, и, конечно, такого рода гол поможет ему".



"Если честно, я сам не смог бы забить такой гол — я могу его только представить! Это великолепный удар и свидетельство того, каким мастерством он обладает. Я очень рад за него", — цитирует Поттера Evening Standard.