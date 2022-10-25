Безголевая ничья в Дортмунде обеспечила "Сити" первое место в Группе G

Не сумев реализовать пенальти, "Манчестер Сити" остался без победы в выездном противостоянии с дортмундской "Боруссии", однако и ничьи 0:0 оказалось достаточно для первого места в Группе G Лиги Чемпионов.

Впервые после своего перехода к "горожанам" место в воротах получил Штефан Ортега. Кроме того, вернулись в старт Джон Стоунс, Натан Аке, Илкай Гюндоган, Фил Фоден и Хулиан Альварес.



На протяжении первого тайма "Сити" неплохо контролировал мяч, но свои атаки до завершения доводил крайне редко. Гости нанесли лишь четыре удара за 45 минут, причем все оказались неточными.



Хозяева били точнее, однако их удары не становились проблемой для Ортеги. Свой лучший момент до перерыва "Боруссия" имела на 36-й минуте, когда Юссуфа Мукоко перед воротами замыкал прострел с фланга, но просто не попал в створ.



Хосеп Гвардиола отреагировал на невыразительный первый тайм, заменив в перерыве Жоау Канселу и Эрлинга Холанда. Вместо них появились Мануэль Аканджи и Бернарду Силва.



Нельзя сказать, что "Сити" как-то преобразился после замен, однако на 57-й минуте "горожане" заработали пенальти. Рияд Махрез нарвался на фол в штрафной и сам же взялся исполнять 11-метровый, но не смог пробить голкипера.



Гости не стали унывать и в дальнейшем вели игру, однако "Боруссия" без особых проблем выдерживала это давление.



Ничья устраивала обе команды, поэтому в концовке никто напрягаться не стал. "Горожане" получили первое место в группе, их соперник — вторую путевку в плей-офф.



"Сити" не наиграл на победу, хотя и мог вырвать три очка, но Рияд Махрез не реализовал пенальти. "Горожанам" было важно избежать поражения, и задача-минимум была выполнена.



"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:0 (0:0)



"Боруссия Дортмунд": Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле, Рейна (Пападопулос 87), Джан, Беллингем, Азар (Вольф 82), Брандт, Мукоко (Модест 73), Адейеми (Мален 73).



"Манчестер Сити": Ортега, Стоунс, Диаш, Аке, Канселу (Аканджи 45), Махрез (Палмер 88), Родри, Гюндоган, Фоден (Грилиш 81), Альварес, Холанд (Силва 45).



Предупреждения: Хуммельс — Канселу, Гюндоган, Альварес, Аканджи.