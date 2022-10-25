"Арсенал" обсуждает новый контракт с Эду

"Арсенал" начал переговоры со своим техническим директором Эду о новом долгосрочном контракте.

С 2001 по 2005 год Эду представлял "Арсенал" как игрок, а летом 2019 бразилец вернулся в лондонский клуб на специально созданную для него должность, которую занимает до сих пор.



За эти три с лишним года Эду и главный тренер Микель Артета значительно изменили облик "Арсенала", который сейчас лидирует в Премьер-Лиге.



Именно благодаря стараниям Эду на "Эмирейтс" появились такие игроки, как Александр Зинченко и Габриэль Жезус. Также бразильский директор преуспел в избавлении от нагружавших зарплатную ведомость футболистов вроде Месута Озила, Александра Лакасетта и Пьер-Эмерика Обамеянга.



Согласно слухам, своей работой в Северном Лондоне Эду заинтересовал

ряд европейских клубов, включая "Реал", однако "Арсенал" совершенно не собирается отпускать 44-летнего бразильца.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Арсенал" уже работает над продлением сотрудничества с Эду. На "Эмирейтс" не ожидают каких-либо проблем в процессе переговоров, потому что экс-полузащитник "Валенсии" счастлив в клубе и полностью сосредоточен на своей работе.