Коуди объяснил, почему ушел из "Вулверхэмптона"

Защитник Конор Коуди объяснил, почему минувшим летом решил покинуть "Вулверхэмптон" и перейти в "Эвертон".

Аренда Коуди с опцией выкупа всего за 4.5 млн. фунтов стала большой трансферной удачей для "Эвертона". Конор придал обороне "ирисок" надежности.



Меньше "Эвертона" в этом сезоне Премьер-Лиги пропустили только "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Челси". Это позволяет "ирискам" держаться на некотором отдалении от зоны вылета, несмотря на катастрофическую ситуацию с забитыми голами.



Коуди признается, что решился на этот переход после появления в "Вулверхэмптоне" Натана Коллинса. 30-летний англичанин понял, что перестанет быть основным игроком на "Молинью", где он выступал с 2015 года.



"Это было тяжелое лето. Я вернулся немного позже из-за выступлений за сборную Англии летом. Я всегда знал, что клуб пытается изменить свой стиль игры и эволюционировать".



"Я чувствовал, что эти изменения затронут и меня, и я, наверное, не буду играть. Я пытался выяснить, что происходит в клубе".



"Никто толком не разговаривал со мной и не дал мне объяснений, но я пытался понять, что происходит".



"Я тот игрок, которому просто нравится играть в футбол, поэтому в конце предсезонного периода я почувствовал, что мне сложно приезжать каждый день на тренировку и затем не получать того, ради чего ты трудишься всю неделю".



"Я осознал, что не буду играть. Не буду играть так много, как привык в предыдущие годы. Мы с "Вулверхэмптоном" приняли решение, и они с радостью меня отпустили".



"Мне так повезло, что меня подхватил "Эвертон". "Вулверхэмптон" был замечательным клубом с замечательными людьми, но мне так повезло, что "Эвертон" и тренер дали мне этот шанс", — сообщил Коуди talkSPORT.