"Челси" победил в Зальцбурге и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

"Челси" досрочно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов благодаря победе 1:2 в гостях у "Ред Булл".

Относительно 1:1 с "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Возможность проявить себя получили Конор Галлахер, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич и Кай Хаверц.



"Челси" был слегка суетлив в начале матча, но после 10-15 неубедительных минут взял игру под свой контроль и принялся оказывать давление на чужие ворот.



И уже на 23-й минуте "синие" открыли счет. Хаверц сделал пас назад на Ковачича, а тот нанес удар в касание с границы штрафной площади — 0:1.



Открыв счет, гости еще больше поверили в себя и принялись создавать момент за моментом. Один только Пьер-Эмерик мог спокойно оформлять дубль, как минимум. Однако с завершающим ударом у команды Грэма Поттера были проблемы, а голкипер "Ред Булл" действовал надежно.



А вот второй тайм начался с того, что счет стал равным. Хозяева провели контратаку, в завершении которой Максимилиан Вебер вырезал мяч с левого фланга в центр штрафной, откуда Джуниор Адаму нанес удар ногой в касание — 1:1.



"Ред Булл" воодушевился после ответного гола, однако "Челси" достойно принял этот удар, а на 64-й минуте ответил. Это Хаверц пробил с подступов к штрафной с отскоком от перекладины — 1:2.



В остатке матча "синие" сосредоточились на удержании преимущества. Пару раз у ворот Кепы Аррисабалаги было жарко, но гости справились.



"Челси" одержал победу на классе и мог решить вопрос об исходе матча еще в первые 45 минут. "Синие" подарили надежду сопернику в начале второго тайма, но затем ее отобрали.



"Ред Булл" (Австрия) — "Челси" (Англия) — 1:2 (0:1)



Голы: Адаму 48 — Ковачич 23, Хаверц 64.



"Ред Булл": Кен, Дедич, Вебер (Ульмер 78), Павлович, Бернардо, Гурна-Дуат, Зайвальд, Кьергор, Сучич (Шешко 61), Адаму (Камери 82), Окафор (Шимич 78).



"Челси": Аррисабалага, Чалоба, Силва, Кукурелья, Стерлинг (Маунт 88), Ковачич (Лофтус-Чик 68), Жоржиньо, Пулишич (Аспиликуэта 75), Галлахер (Зийеш 88), Хаверц, Обамеянг (Бройя 75).



Предупреждения: Сучиич — Галлахер, Аспиликуэта.