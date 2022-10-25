"Челси" победил в Зальцбурге и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
"Челси" досрочно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов благодаря победе 1:2 в гостях у "Ред Булл".
Относительно 1:1 с "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "синих" произошло четыре изменения. Возможность проявить себя получили Конор Галлахер, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич и Кай Хаверц.
"Челси" был слегка суетлив в начале матча, но после 10-15 неубедительных минут взял игру под свой контроль и принялся оказывать давление на чужие ворот.
И уже на 23-й минуте "синие" открыли счет. Хаверц сделал пас назад на Ковачича, а тот нанес удар в касание с границы штрафной площади — 0:1.
Открыв счет, гости еще больше поверили в себя и принялись создавать момент за моментом. Один только Пьер-Эмерик мог спокойно оформлять дубль, как минимум. Однако с завершающим ударом у команды Грэма Поттера были проблемы, а голкипер "Ред Булл" действовал надежно.
А вот второй тайм начался с того, что счет стал равным. Хозяева провели контратаку, в завершении которой Максимилиан Вебер вырезал мяч с левого фланга в центр штрафной, откуда Джуниор Адаму нанес удар ногой в касание — 1:1.
"Ред Булл" воодушевился после ответного гола, однако "Челси" достойно принял этот удар, а на 64-й минуте ответил. Это Хаверц пробил с подступов к штрафной с отскоком от перекладины — 1:2.
В остатке матча "синие" сосредоточились на удержании преимущества. Пару раз у ворот Кепы Аррисабалаги было жарко, но гости справились.
"Челси" одержал победу на классе и мог решить вопрос об исходе матча еще в первые 45 минут. "Синие" подарили надежду сопернику в начале второго тайма, но затем ее отобрали.
"Ред Булл" (Австрия) — "Челси" (Англия) — 1:2 (0:1)
Голы: Адаму 48 — Ковачич 23, Хаверц 64.
"Ред Булл": Кен, Дедич, Вебер (Ульмер 78), Павлович, Бернардо, Гурна-Дуат, Зайвальд, Кьергор, Сучич (Шешко 61), Адаму (Камери 82), Окафор (Шимич 78).
"Челси": Аррисабалага, Чалоба, Силва, Кукурелья, Стерлинг (Маунт 88), Ковачич (Лофтус-Чик 68), Жоржиньо, Пулишич (Аспиликуэта 75), Галлахер (Зийеш 88), Хаверц, Обамеянг (Бройя 75).
Предупреждения: Сучиич — Галлахер, Аспиликуэта.
25.10.2022 21:40
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Последние комментарии:
Ешка Гвардиол)
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Сучиичси
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все сегодняшние матчи абсолютное говно. Посмотрю пожалуй на е6ку старой бабки
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Кадыров назвал джихадом войну на Украине.
«Я вам даю слово: мы будем нападать на них каждый день. <...> Мы этих шайтанов не будем брать в плен. Будем сжигать их. Не остановимся нигде. Наша территория — не Запорожье, не Херсон. Наша территория — Одесса, Киев, Харьков. Все регионы и в целом Украина — это наша территория, российская. Клянусь именем Всевышнего — это большой джихад. И мы не остановимся», — сказал Кадыров, пообещав, что вскоре будут «хорошие новости».
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Мама я сгорел , мама я сгорел, корнишон под Киевом, очко на Донбасе, мама я сгорел, мама забери меня домой!!!
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С победой! Узнаю старого-доброго Кепу с короткими руками. Хаверц положил красоту пздц. Выиграли чисто на опыте. Кукурелья такое себе приобретение, ещё и 50 лямов.
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ВСУ нанесли удар по расположению чеченского подразделения Росгвардии в Херсонской области. Предположительно, десятки бойцов погибли
melwood-lfc
как же чечены ебут
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Рамзан Кадыров призвал мобилизованных, которые жалуются на нехватку экипировки, «не плакать», а отбирать оружие и технику у ВСУ — или искать все необходимое самостоятельно
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абсолютно доминирующий Челси
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С выходом в 1/8
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сукееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее
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игра конечн говнецо. Но с другой стороны куча травм да и молодняк и австрийцев очень прыткий. Тупо на классе и шаре выехали
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Абсолютно заслуженная победа в этом матче, и как итог абсолютно заслуженное первое место в группе. С чем пенсов и поздравляю.
По игре пока все подвешено, много игроков так и находятся в говноформе.
НЕ скажу что при Тухеле все было как-то по иному, было лучше или хуже....но как-то будто команда была управляема тренером.
Щас лично кроме беспроигрышной серии Поттера я не вижу именно что улучшения игры в атаке или вцелом рисунка игры. Единственное что я заметил, то это Кепу на воротах, вместо Менди. А так по игре все плюс-минус как и было. Но свои победы забираем, очки набираем, уже хорошо. Но пенсам хочется большего, если хотим претендовать на большее, чем место в топ-4. Пока за исключением пары матчей все победы натужные, со скрипом. Но этого матча это не касается, моментов в атаке было достаточно, чтобы выиграть комфортно
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Что-то Кепа начал регулярно пропускать. Подозрительна!
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Счет мог быть и крупнее, но и так сойдет, первое место считай гарантировано.
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С победой
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