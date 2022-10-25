Конте: "Клуб понимает важность приобретений в январе"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте уверен, что его клуб понимает важность приобретений в зимнее трансферное окно.
После поражения 1:2 от "Ньюкасла" в минувший уикенд Конте в очередной раз попросил о терпении и времени. Также Антонио нужны приобретения, особенно на фоне приглашающих новичков конкурентов по Премьер-Лиге.
"Сейчас мой приоритет — не январское окно, а оставшийся до Чемпионата Мира отрезок".
"Думаю, клуб очень хорошо понимает важность приглашения новых игроков, важных игроков в январе или летом".
"Это будет гораздо более сложный сезон, чем прошлый, потому что много команд прибавили после трансферного окна. Здесь много больших команд с глубоким составом".
"В правильное время мы с клубом поговорим, чтобы понять, как будет лучше всего для нас", — цитирует Конте talkSPORT.
25.10.2022 21:00
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