Премьер-Лига представила мяч на зиму

Премьер-Лига представила специальную версию своего официального мяча на зимние месяцы.

Как и всегда в это время года, Премьер-Лига презентует мяч, отличающийся ярким дизайном и предназначенный для игры в футбол в плохих погодных условиях.



Специальная версия "зимнего" мяча от компании Nike получила название Hi-Vis Flight Ball и отличается от снаряда, которым играют в Премьер-Лиге сейчас, только визуально.



Добавим, дизайн "зимнего" мяча приурочен к 30-летней годовщине с момента создания Премьер-Лиги. Сферой похожего раскраса в высшем дивизионе Англии играли в 90-х годах прошлого века.



