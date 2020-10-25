Антони: "Каземиро — наш сторожевой пес"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони назвал своего партнера по команде Каземиро "сторожевым псом".
После своего перехода из "Реала" за 70 миллионов фунтов Каземиро постепенно утвердился ключевым игроком "Юнайтед", а в минувший уикенд даже отметился голом, который избавил "красных дьяволов" от поражения против "Челси" (1:1).
Каземиро отпраздновал это громким криком, став поводом для шуток в социальных сетях, однако Антони считает, что есть вещи, в которых его 30-летний партнер по клубу и сборной Бразилии лучше, нежели празднование голов.
"Я всегда говорю, что он наш сторожевой пес в полузащите. Он такой деловой парень, более серьезного типа. Думаю, он оставит празднование голов нам, атакующим игрокам!" — сообщил Антони официальному веб-сайту "Юнайтед".
25.10.2022 19:00
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Он так трём подряд ЛЧ не радовался, вот что Челсей с людями делает
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Хаха ну михааа
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