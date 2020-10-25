Антони: "Каземиро — наш сторожевой пес"

Каземиро Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони назвал своего партнера по команде Каземиро "сторожевым псом".

После своего перехода из "Реала" за 70 миллионов фунтов Каземиро постепенно утвердился ключевым игроком "Юнайтед", а в минувший уикенд даже отметился голом, который избавил "красных дьяволов" от поражения против "Челси" (1:1).

Каземиро отпраздновал это громким криком, став поводом для шуток в социальных сетях, однако Антони считает, что есть вещи, в которых его 30-летний партнер по клубу и сборной Бразилии лучше, нежели празднование голов.

"Я всегда говорю, что он наш сторожевой пес в полузащите. Он такой деловой парень, более серьезного типа. Думаю, он оставит празднование голов нам, атакующим игрокам!" — сообщил Антони официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Антони, Каземиро, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 751

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 25.10.2022 19:05 # chelsea-69
    Он так трём подряд ЛЧ не радовался, вот что Челсей с людями делает

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  2. liverpo0ol 25.10.2022 19:04 # liverpo0ol
    Хаха ну михааа

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