Антони: "Каземиро — наш сторожевой пес"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони назвал своего партнера по команде Каземиро "сторожевым псом".

После своего перехода из "Реала" за 70 миллионов фунтов Каземиро постепенно утвердился ключевым игроком "Юнайтед", а в минувший уикенд даже отметился голом, который избавил "красных дьяволов" от поражения против "Челси" (1:1).



Каземиро отпраздновал это громким криком, став поводом для шуток в социальных сетях, однако Антони считает, что есть вещи, в которых его 30-летний партнер по клубу и сборной Бразилии лучше, нежели празднование голов.



"Я всегда говорю, что он наш сторожевой пес в полузащите. Он такой деловой парень, более серьезного типа. Думаю, он оставит празднование голов нам, атакующим игрокам!" — сообщил Антони официальному веб-сайту "Юнайтед".