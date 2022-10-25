Эмери объяснил свой переход в "Астон Виллу"

Новоиспеченный главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объяснил, почему согласился на работу в бирмингемском клубе.

Накануне "Вилла" объявила о переходе Эмери из "Вильярреала". Унаи предстоит продолжить дело уволенного Стивена Джеррарда.



По словам Эмери, он просто не мог отвергнуть такую хорошую возможность, несмотря на свои чувства к "Вильярреалу".



"Я испытываю привязанность к этому месту, но внутри остаюсь профессионалом. Поэтому, поразмыслив, я решил, что должен использовать эту возможность, откликнувшись на этот спортивный вызов и взявшись за новый проект".



"Это и персональное, и профессиональное решение. Я покинул свой дом в 24 года и погрузился в мир профессионального футбола со всеми последствиями".



Это была слишком хорошая возможность вернуться в обожаемую мной лигу, чтобы от нее отказываться", — цитирует Эмери Sky Sports.