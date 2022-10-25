Эмери объяснил свой переход в "Астон Виллу"

Унаи Эмери Новоиспеченный главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объяснил, почему согласился на работу в бирмингемском клубе.

Накануне "Вилла" объявила о переходе Эмери из "Вильярреала". Унаи предстоит продолжить дело уволенного Стивена Джеррарда.

По словам Эмери, он просто не мог отвергнуть такую хорошую возможность, несмотря на свои чувства к "Вильярреалу".

"Я испытываю привязанность к этому месту, но внутри остаюсь профессионалом. Поэтому, поразмыслив, я решил, что должен использовать эту возможность, откликнувшись на этот спортивный вызов и взявшись за новый проект".

"Это и персональное, и профессиональное решение. Я покинул свой дом в 24 года и погрузился в мир профессионального футбола со всеми последствиями".

Это была слишком хорошая возможность вернуться в обожаемую мной лигу, чтобы от нее отказываться", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Астон Вилла, тренеры, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2022 18:00

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  1. gary47 25.10.2022 18:45 # gary47
    Бросить классно играющую команду ради непонятных перспектив с середняком АПЛ можно только ради бабок. Не осуждаю его. Главное не бросаться высокими фразами, чтобы потом не выглядеть смешно.

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  2. superglor 25.10.2022 18:31 # superglor
    Кидала, а жопу попросят продать, тоже продашь?

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  3. askarko 25.10.2022 18:31 # askarko
    трамплин-будет в ньюкасле или тотенхэме потом

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