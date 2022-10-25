Роналду вновь допущен до тренировок с МЮ
После скандала в матче с "Тоттенхэмом" нападающий Криштиану Роналду был вновь допущен до тренировок с первой командой "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Роналду отказался выходить на замену в концовке матча против "Тоттенхэма" на прошлой неделе, вместо этого сбежав в раздевалку и поспешно покинув "Олд Траффорд".
В результате Криштиану был отстранен от участия в матче против "Челси" в минувший уикенд и провел несколько тренировок с молодежной командой "Юнайтед" U-21.
Вопреки слухам в прессе, никакой отдельной беседы у Роналду с Эриком Тен Хагом сегодня утром не было. По информации Sky Sports, игрок и тренер находились в постоянном диалоге, и Криштиану был возвращен в коллектив без каких-либо дополнительных ультиматумов.
Тен Хаг чувствует, что Роналду и так неслабо досталось, и хочет поскорее оставить эту историю позади. Сейчас "красные дьяволы" готовятся к домашнему матчу Лиги Европы против "Шерифа" в четверг.
25.10.2022 17:00
Просмотров: 169
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как вы все не понимаете что Тен Хаг фанат Месси, и хочет чтобы тот опередил этого мудака Роналду по голам в лиге чемпионов. МЮ до конца контракта будет держать Рони у себя, и на один год продлят и всё. Конец карьеру)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий