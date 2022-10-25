Роналду вновь допущен до тренировок с МЮ

После скандала в матче с "Тоттенхэмом" нападающий Криштиану Роналду был вновь допущен до тренировок с первой командой "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Роналду отказался выходить на замену в концовке матча против "Тоттенхэма" на прошлой неделе, вместо этого сбежав в раздевалку и поспешно покинув "Олд Траффорд".



В результате Криштиану был отстранен от участия в матче против "Челси" в минувший уикенд и провел несколько тренировок с молодежной командой "Юнайтед" U-21.



Вопреки слухам в прессе, никакой отдельной беседы у Роналду с Эриком Тен Хагом сегодня утром не было. По информации Sky Sports, игрок и тренер находились в постоянном диалоге, и Криштиану был возвращен в коллектив без каких-либо дополнительных ультиматумов.



Тен Хаг чувствует, что Роналду и так неслабо досталось, и хочет поскорее оставить эту историю позади. Сейчас "красные дьяволы" готовятся к домашнему матчу Лиги Европы против "Шерифа" в четверг.