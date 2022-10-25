Семь вещей, что мы узнали в 13-м туре
Ренессанс "Ливерпуля" снова оказался ложным, "Арсенал" оступился в Саутгемптоне, но остался лидером, а "Челси" и "Манчестер Юнайтед" поделили очки в центральном матче тура. Все это и другое в традиционных итогах тура английской Премьер-Лиги.
Возрождение "Ливерпуля" снова оказалось ложным
В то, что "Ливерпуль" способен собраться и проявить свои лучшие качества в отдельно взятом матче, мы могли видеть неделю назад, когда "красные" обыграли "Манчестер Сити". Но разговоры о возрождении "Ливерпуля" велись осторожно, так как команда Клоппа в этом сезоне уже демонстрировала "ложные рассветы" — например, в матче с "Борнмутом".
Юрген Клопп сказал о том, что он не понимает, как его команда могла проиграть "Ноттингем Форест", но тут никуда не деться от некоторой недооценки соперника, который виделся проходным для "красных". Но "лесники" еще в матче с "Брайтоном" продемонстрировали обретение надежности в обороне, прибавив также в уверенности. А еще — у "Ноттингема" хватило энергии не только перекрывать все зоны для атаки "Ливерпуля", но и находить пространства для контригры, что в итоге и помогло добыть столь неожиданную и очень важную победу.
У "Ливерпуля" хватает сейчас матчей, в которых команда Клоппа владеет тотальным преимуществом по контролю мяча, но не может воспользоваться им, испытывая проблемы с созданием убойных моментов. В игре с "Ноттингемом" Клопп дал отдых Хендерсону и Александер-Арнольду, и его команде явно не хватало напора на флангах и крепкого фундамента в центре поля. Столкнувшись с неимоверной мотивацией "лесников" и их желанием добыть результат любой ценой, "Ливерпуль" снова не смог проявить свои лучшие качества. При такой нестабильности хорошо бы завершить сезон в топ-4 и не потерять путевку в Лигу Чемпионов. О чемпионской гонке точно можно забыть.
Унаи Эмери приходит в совсем не безнадежную команду
"Астон Вилла" очень ярко продемонстрировала "эффект нового менеджера" после отставки Стивена Джеррарда — после безнадежных 0:3 с "Фулхэмом" "вилланы" прошлись катком по "Брентфорду", чем, вероятно, убедили Унаи Эмери в том, что с ними можно иметь дело. Уже к 14-й минуте "Вилла" крупно выигрывала у не самой слабой команды лиги, продемонстрировав все то, чего команде не хватало в этом сезоне при Джеррарде: легкость в создании и реализации голевых моментов, кураж и нежелание останавливаться после забитых голов.
Леон Бэйли, от которого Джеррард никак не мог добиться прогресса, отметился голом и результативной передачей за семь минут, Олли Уоткинс забил свой первый гол в девяти матчах, а Данни Ингс напомнил о том, что раньше он был гарантом голов в "Саутгемптоне". "Вилла" совсем не безнадежна в атаке и обладает неплохим составом, с которым Эмери способен создать условия для прогресса — всей команды и отдельных игроков. О победе в Лиге Европы в ближайшие сезоны речь не идет, но хотя бы попадание туда можно назвать реальной целью для испанского специалиста, у которого есть немало вызовов в английской Премьер-Лиге.
Холанд способен побить рекорд Дикси Дина
Дубль Эрлинга Холанда в матче с непростым "Брайтоном" помог норвежцу добраться до показателя результативности — 17 голов в 11 матчах Премьер-Лиги. Ему нужно еще 17, чтобы побить рекорд по количеству голов за сезон в Премьер-Лиге (34 гола), который устанавливали Энди Коул (1993/94) и Алан Ширер (1994/95).
"Послушайте, не нужно быть гением, чтобы предположить, что, если он продолжит в таком же ритме, то определенно побьет этот рекорд", — сказал Пеп Гвардиола. "Но в футболе может такое случиться, что ты перестанешь забивать".
И все же, с учетом того, что Холанд не будет играть на ЧМ-2022 в Катаре и сможет отдохнуть, его шансы на рекорд очень велики. Сейчас для него вполне реальным выглядит и другой ориентир — 60 голов в чемпионате, забитые легендарным форвардом "Эвертона" Дикси Дином в сезоне 1927/28. Сейчас у норвежца средняя результативность 1.15 гола за матч, но для перекрытия рекорда Дина ему нужно ускориться и перейти на показатель 1.62 гола за игру, то есть забивать еще по одному голу в каждой второй игре в придачу к тому графику, что он уже выдерживает.
Марш — следующий тренер, кого могут уволить
Нет ничего удивительного, что американец Джесси Марш стал фаворитом на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге (с коэффициентом 1.33) после того, как работу потерял Стивен Джеррард. Семь из своих девяти очков "павлины" набрали в первых трех турах, после чего не побеждали, а четыре крайних матча и вовсе проиграли.
Проблема тут не только в результатах — Марша изначально не принял "Элланд Роуд". Возможно, ввиду его совсем не футбольной национальности (по мнению англичан) или же из-за того, что он пришел на место горячо любимого в Лидсе Марсело Бьелсы, и в штыки бы приняли абсолютно любого тренера. Но факт остается фактом — даже несмотря на то, что Маршу удалось в прошлом сезоне удержать "Лидс" в Премьер-Лиге в непростой ситуации, его чаще всего провожают свистом, как было и после домашнего поражения от "Фулхэма".
Марш выразил уверенность, что он в "Лидсе" надолго, но, если он не сможет в трех матчах, оставшихся до паузы на ЧМ-2022 в Катаре набрать три-четыре очка, его судьба будет предрешена. Если учесть, что на этом отрезке у "Лидса" визиты в гости к "Ливерпулю" и Тоттенхэму", то даже вполне вероятная домашняя победа с "Борнмутом" в матче, который расположился между двумя сложными "выездами", может не помочь Маршу сохранить работу.
У "Челси" проблемы с созданием голевых моментов
Поздний гол "Манчестер Юнайтед" лишил Грэма Поттера шестого кряду "сухого" матча, но ничейный результат центрального поединка тура был вполне справедлив, а большую часть времени в этой игре именно "Юнайтед" смотрелся лучше по части создания моментов.
У "Челси" же с этим были проблемы и тут дело совсем не в плохой реализации, которая могла последовать за Поттером из "Брайтона" — с конвертацией шансов в голы у "Челси" как раз все в порядке, но самих голевых моментов создается маловато. "Челси" занимает 12-е место по xG с момента прихода Поттера. Рахим Стерлинг и Пьер-Эмерик Обамеянг выглядят бледно, использование Армандо Бройи не приносит плодов, Кай Хаверц и Мейсон Маунт — не те игроки, от которых нужно требовать забитых мячей в каждой игре.
Наверное, неспроста Поттер настаивает на подписании зимой Леандро Троссарда из "Брайтона", а вдобавок "Челси" хочет получить уже зимой, а не летом, как договорились с "РБ Лейпциг", Кристофера Нкунку. Пока Грэму Поттеру сложно в нынешних условиях выстроить ту систему, которая у него исправно работала в "Брайтоне", и его очень выручает надежная игра команды в обороне, гарантирующая стабильный набор очков в Лиге чемпионов и чемпионате.
Хазенхюттль способен в очередной раз разбудить "Саутгемптон"
В свое время в 90-х и начале 2000-х "Саутгемптон" прослыл командой, которая умеет быть непотопляемой и несмотря на все проблемы, возникающие на дистанции, в итоге сохраняет прописку в Премьер-Лиге. Команда Ральфа Хазенхюттля очень похожа на тот "Саутгемптон", но выживать ей немного сложнее, так как у австрийца нет волшебника Мэтта Ле Тиссье, который вытаскивал "святых" из зоны вылета своими голами.
Хазенхюттль регулярно за время работы в "Саутгемптоне" ходил по лезвию ножа, становясь фаворитом на следующее увольнение, но до сих пор всегда оказывался способен разбудить команду, которая выдавала хорошие отрезки в чемпионате, набирая очки даже с грандами. Нечто похожее мы наблюдаем и сейчас — после четырех поражений кряду австриец снова ощутил вибрацию у себя под ногами, но его команда очень вовремя пришла в себя — в первую очередь по части физических способностей играть в энергозатратный футбол, на который делает ставку Ральф.
"Арсенал" уже не был так хорош, как на старте сезона в матче с "Лидсом", и можно было предположить, что уже скоро команда Артеты потеряет очки, но когда Гранит Джака забил на "Сент-Мэри" после отрезка активности "канониров", показалось, что лидер на классе доведет дел до победы. Однако у "Саутгемптона" оказалось достаточно энергии для того, чтобы взвинтить скорости и переломить игру. По тому, как развивалась игра во втором тайме, "Арсенал" может быть доволен ничейным исходом с таким "Саутгемптоном", а Хазенхюттль — с оптимизмом смотреть в будущее.
Эдди Хау наслаждается невероятной формой Альмирона
Было время, когда давление испытывал и Эдди Хау, но сейчас, после четырех побед в пяти матчах, когда "сороки" поднялись на четвертое место, менеджер "Ньюкасла" может наслаждаться плодами своей работы.
Особенно хорош в этом сезоне у "Ньюкасла" парагваец Мигель Альмирон, который и стал автором победного гола в ворота "Тоттенхэма". Альмирон всегда был быстрым, техничным и креативным игроком, но ранее его двужильность часто использовали для игры по всему флангу, и парагваец много внимания уделял защитным функциям.
Сейчас у него за спиной есть такой же двужильный Киран Триппьер, а рядом в центре поля — самоотверженный трудяга Шон Лонгстафф. Вингер "Ньюкасла" получает больше свободы для творчества и сохраняет больше сил для взрывных проходов. В матче с "Тоттенхэмом" Мигель доставил немало проблем Райану Сессеньону и Клеману Ленгле, а его победный гол стал заслуженной констатацией того, что Альмирон сейчас в оптимальной форме и играет в лучший футбол в своей карьере.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
25.10.2022 16:00
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Джеррард поскользнулся в Бирмингеме. Не продержался и года в «Астон Вилле».
Стивен продержался в Бирмингеме меньше календарного года, не хватило трех недель. За это время его «Астон Вилла» выдала лишь парочку приличных отрезов. А целом результаты плачевные. Девятнадцать поражений в сорока играх, еще восемь мировых. Сейчас серия из четырех поединков без побед. Причина отставки – плохая игра в футбол, которая у «Астон Виллы» была и в прошлом сезоне.
В АПЛ могут быть в шаге от вылета «Эвертон» и «Астон Вилла», у которых денег больше, чем у многих величин в мире футболе. Теперь клуб из Бирмингема в первой двадцатке самых богатых на планете, ведь «Зенит» точно потерял это место. Расходы «Астон Виллы» выше, чем у ряда великолепных команд. Например, чем у «Севильи», «Ромы», «Аталанты» и «Наполи».
Понятно, что от Джеррарда и Лэмпарда ждали не борьбы за спасение. Фрэнк после того, как не сумел убить в себе футболиста в «Челси», пытается закрепиться в Ливерпуле. «Ириски» тоже играют ужасно – три поражения подряд, но пока уволили другую легенду английского футбола. Тренер Джеррард остался игроком. Стивен всегда притворялся джентльменом, будучи хулиганом. И в 42 года не сильно вырос. Лучший пример из личной жизни.
У Джеррарда три дочери, старшей Лилли-Элле уже восемнадцать лет. Так вот, она встречается с 23-летним Ли Бирном. Парень – сын главы крупнейшего наркокартеля Великобритании и Ирландии. Картель Кинахана – опасная организация, а Лиам Бирн – опасный преступник, который занимается мошенничеством, обманывая обычных людей, и связан с наркотрафиком, в результате которого умирают британцы. И Стивен с ним дружит, общается.Джеррард может казаться себе крутым, когда ходит на вечеринки к наркобаронам. Но какой отец рад, что его дочь встречается с сыном босса картеля, в чей дом въехали внедорожником? А если бы на диване в гостиной сидела Лилли-Элла? Сам факт, что тренер клуба АПЛ сюсюкается с преступником и приглашает на матчи, мог не понравиться руководству «Астон Виллы». Стивен всегда был двояким. Но тренер должен быть мудрее, чем игрок.
Иван Громиков, специально для FAPL.ru
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Привет Антоны привет Красовские!
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