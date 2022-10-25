Анонс матча "Боруссия" — "Манчестер Сити"

В противостоянии с дортмундской "Боруссией" "Манчестер Сити" постарается подтвердить первое место в Группе G Лиги Чемпионов.

В данный момент "Сити" возглавляет свой квартет с 10 очками, уже гарантировав себе выход в плей-офф. Но если "горожане" избегут поражения в Дортмунде, то попадут в следующую стадию с первого места.



"Дортмунд — всегда тяжелый соперник. В важных матчах они играют на высшем уровне. Это будет непросто, мы очень их уважаем. Мы знаем, что нам нужно показать свой лучший футбол, чтобы победить их".



"У них замечательный стадион, известный каждому, и замечательная атмосфера. Мы будем рады туда вернуться. Мы уже играли там во времена ковида, и то был один из самых ярких моментов моей карьеры в "Сити" — мы победили (1:2) и вышли в полуфинал Лиги Чемпионов", — сообщил на пресс-конференции наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.



- "Боруссия" выиграла только одну из пяти встреч с "Сити" в Лиге Чемпионов (1 ничья, 3 поражения) — 1:0 дома в сезоне 2012/13.



- "Сити" выиграл все три последних встречи с "Боруссией" с одинаковым счетом 2:1.



- "Сити" выиграл 14 из 16 последних матчей против немецких команд в Лиге Чемпионов (1 ничья, 1 поражение).



- "Боруссия" проиграла только два из 14 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (8 побед, 4 ничьи).



- "Сити" — одна из двух команд, еще не пропускавших с открытой игры в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (также "Брюгге"). Единственный забитый в ворота "горожан" гол случился после углового.



- Боруссия" лишь однажды не смогла забить в 20 последних матчах в Лиге Чемпионов.



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд может забить в пятом матче Лиги Чемпионов подряд. Прежде у него уже были две таких серии.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов никто из игроков не совершил больше результативных действий, чем Холанд (5 голов) и Джуд Беллингем из "Боруссии" (4 гола, 1 ассист).



Защитник "Сити" Джон Стоунс залечил заднюю поверхность бедра и может сыграть впервые почти за месяц. Кайл Уолкер и Калвин Филлипс остаются в лазарете.



Лига Чемпионов. Группа G. 5-й тур

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 22:00 Онлайн-трансляция