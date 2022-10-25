Анонс матча "Ред Булл" — "Челси"
В выездном противостоянии с "Ред Булл" "Челси" постарается оформить выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
Благодаря двум победам подряд над "Миланом" "Челси" захватил лидерство в Группе E и сейчас на один балл опережает идущий следом "Ред Булл".
Таким образом, победа в Зальцбурге гарантирует "синим" выход в следующую стадию турнира.
- Единственная предыдущая встреча "Ред Булл" и "Челси" случилась ранее в этом сезоне и завершилась со счетом 1:1.
- Прежде "Челси" лишь дважды играл в Австрии в еврокубках (1 ничья, 1 поражение).
- "Ред Булл" не выиграл ни одной из семи встреч с английскими командами в еарокубках (2 ничьи, 5 поражений).
- "Ред Булл" забивал ровно по одному голу в семи своих последних матчах в Лиге Чемпионов. Только у "Олимпиакоса" такого рода серия была длиннее (10 матчей).
- "Челси" выиграл оба последних матча в Лиге Чемпионов (3:0 и 0:2 против "Милана"). Одержать три победы подряд с разницей в 2+ мяча в Лиге Чемпионов "синим" не удается с октября-ноября 2013.
- У "Ред Булл" самая молодая команда в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Средний возраст — 22 года и 346 дней.
- Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг забивал в обоих последних матчах в Лиге Чемпионов. Последним игроком "синих", отличившимся в трех поединках этого турнира кряду, был Виллиан в декабре 2015.
"Челси" по-прежнему лишен защитника Риса Джеймса и полузащитника Нголо Канте. Калиду Кулибали под вопросом.
Лига Чемпионов. Группа E. 5-й тур
"Ред Булл" (Австрия) — "Челси" (Англия)
Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена". 19:45 Онлайн-трансляция
25.10.2022 14:00
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