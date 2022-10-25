Анонс матча "Ред Булл" — "Челси"

Пьер-Эмерик Обамеянг В выездном противостоянии с "Ред Булл" "Челси" постарается оформить выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

Благодаря двум победам подряд над "Миланом" "Челси" захватил лидерство в Группе E и сейчас на один балл опережает идущий следом "Ред Булл".

Таким образом, победа в Зальцбурге гарантирует "синим" выход в следующую стадию турнира.

- Единственная предыдущая встреча "Ред Булл" и "Челси" случилась ранее в этом сезоне и завершилась со счетом 1:1.

- Прежде "Челси" лишь дважды играл в Австрии в еврокубках (1 ничья, 1 поражение).

- "Ред Булл" не выиграл ни одной из семи встреч с английскими командами в еарокубках (2 ничьи, 5 поражений).

- "Ред Булл" забивал ровно по одному голу в семи своих последних матчах в Лиге Чемпионов. Только у "Олимпиакоса" такого рода серия была длиннее (10 матчей).

- "Челси" выиграл оба последних матча в Лиге Чемпионов (3:0 и 0:2 против "Милана"). Одержать три победы подряд с разницей в 2+ мяча в Лиге Чемпионов "синим" не удается с октября-ноября 2013.

- У "Ред Булл" самая молодая команда в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Средний возраст — 22 года и 346 дней.

- Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг забивал в обоих последних матчах в Лиге Чемпионов. Последним игроком "синих", отличившимся в трех поединках этого турнира кряду, был Виллиан в декабре 2015.

"Челси" по-прежнему лишен защитника Риса Джеймса и полузащитника Нголо Канте. Калиду Кулибали под вопросом.

Лига Чемпионов. Группа E. 5-й тур
"Ред Булл" (Австрия) — "Челси" (Англия)
Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена". 19:45 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Ред Булл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 625

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 25.10.2022 15:30 # hunter022
    "Bayraktar" отказался от строительства завода на Украине

    Попытка украинской администрации убедить турок использовать мощности "Мотор Сич" или создать новое предприятие на западе Украины, проваллились.

    Сотрудничество Турции с Украиной сходит на нет. Ранее Анкара сократила вдвое поставки БПЛА "Bayraktar" на Украину.

    (ответить)

  2. narcot-fake 25.10.2022 15:25 # narcot-fake
    тупая пидорашка))))))))))))))))))))))))))))


    «Летчиков мы не виним. Главное, чтобы они летали дальше, защищали наше небо» У жителя Краснодарского края в катастрофе в Ейске погибли семь родственников.

    (ответить)

  3. largo-winch 25.10.2022 15:04 # largo-winch
    "Челси" по-прежнему лишен защитника Риса Джеймса и полузащитника Нголо Канте. Калиду Кулибали под вопросом.


    заебись калеку с жирным контрактом оформили

    (ответить)

  4. largo-winch 25.10.2022 15:03 # largo-winch
    на страпон этих мразей

    (ответить)

  5. narcot-fake 25.10.2022 14:49 # narcot-fake
    «Иди в Турцию и "Байрактары" нам поставляй, а не заряжайся тут. Работай иди на благо Украины. Я — украинец, а ты — турок!»

    Украинец наехал на турка, который живёт в Украине.

    (ответить)

  6. ruchinski 25.10.2022 14:12 # ruchinski
    легчайшая прогулка для гегемонси

    (ответить)

  7. wilegend 25.10.2022 14:02 # wilegend
    отредбуллят пенсов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: