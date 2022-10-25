Хадсон-Одои признался, что был разочарован своей ситуацией в "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Вингер Каллум Хадсон-Одои признался, что был разочарован своей ситуацией в "Челси" в прошлом сезоне.

Желание играть регулярно подтолкнуло Хадсон-Одои к тому, чтобы на этот сезон отправиться в аренду в "Байер.

Теперь 21-летний англичанин имеет достаточно игровой практики, чего ему отчаянно не хватало на "Стэмфорд Бридж" при Томасе Тухеле.

"Были времена, когда все было хорошо, и ты наслаждался каждым моментом, Но были и времена, когда ты думал: "Что я сделал не так? Почему я не играю?"

"Иногда это сложно и расстраивает. Ты сидишь на скамейке или даже не попадаешь в заявку, думая: "Что я такого натворил? Разве я заслуживаю этого?"

"Я хорошо тренировался каждый день, старался изо всех сил в каждом матче, но затем мне не доверяли. Конечно, на твоей позиции есть и другие игроки, которые хотят играть, но в то же время ты хочешь сражаться за свое место в составе и получить честный шанс", — цитирует Хадсон-Одои BBC.


Метки Байер, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 316

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gjchancel 25.10.2022 13:19 # gjchancel
    я так и не понял, что это за игрок...слабоват. Так и не прибавил...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: