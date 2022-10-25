Вингер Каллум Хадсон-Одои признался, что был разочарован своей ситуацией в "Челси" в прошлом сезоне.

Желание играть регулярно подтолкнуло Хадсон-Одои к тому, чтобы на этот сезон отправиться в аренду в "Байер.



Теперь 21-летний англичанин имеет достаточно игровой практики, чего ему отчаянно не хватало на "Стэмфорд Бридж" при Томасе Тухеле.



"Были времена, когда все было хорошо, и ты наслаждался каждым моментом, Но были и времена, когда ты думал: "Что я сделал не так? Почему я не играю?"



"Иногда это сложно и расстраивает. Ты сидишь на скамейке или даже не попадаешь в заявку, думая: "Что я такого натворил? Разве я заслуживаю этого?"



"Я хорошо тренировался каждый день, старался изо всех сил в каждом матче, но затем мне не доверяли. Конечно, на твоей позиции есть и другие игроки, которые хотят играть, но в то же время ты хочешь сражаться за свое место в составе и получить честный шанс", — цитирует Хадсон-Одои BBC.