Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта пожаловался на "безумное" расписание матчей перед Чемпионатом Мира.

До старта ЧМ-2022 в Катаре "Челси" предстоит сыграть три матча в Премьер-Лиге, два в Лиге Чемпионов и один в Кубке Лиги.



При этом из-за травм "синие" уже лишены Риса Джеймса с Нголо Канте, и Аспиликуэта опасается, что лазарет его команды еще пополнится.



"Это сложно и грустно, потому что игроки хотят принять участие в Чемпионате Мира, но перед ним нам приходится играть по этому расписанию. Мы должны играть за свой клуб и показывать свою лучшую игру".



"Мы много говорим о благополучии игроков, но такое расписание безумно. Нужно подумать об этом, и кажется, с ФИФА ведутся переговоры насчет этого. Я понимаю, что фанаты хотят видеть футбол, но это сложно".



"Теперь у нас пять замен, но у нас в команде пара травм, из-за чего сложнее использовать ротацию. Мы играем каждые несколько дней, но с этим ничего не поделать, мы должны прибавить", — цитирует Аспиликуэту The Independent.