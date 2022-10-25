Роналду открыт к возвращению в Италию

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду открыт к возвращению в итальянскую Серию А.

В этом сезоне Роналду не является основным игроком "Юнайтед", а после отказа Криштиану выйти на замену в концовке матча против "Тоттенхэма" 37-летний португалец был временно отстранен от первой команды.



В сложившейся ситуации Роналду может быть вынужден покинуть "Олд Траффорд" уже в январе, не дожидаясь окончания своего контракта следующим летом.



Как утверждает The Sun, другие клубы Премьер-Лиги, включая "Челси", не заинтересованы в приглашении Роналду, поэтому теперь наиболее вероятным направлением для Криштиану является Италия, где ранее ему довелось поиграть за "Ювентус".



Заполучить Роналду хотел бы "Наполи". Проблема лишь в том, что самый высокооплачиваемый игрок неаполитанской команды в лице Петра Зелински получает 90,000 фунтов в неделю, тогда как Криштиану после непопадания "Юнайтед" в Лигу Чемпионов зарабатывает 360,000 фунтов каждые семь дней.