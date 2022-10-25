Гвардиола рассказал о планах Холанда на ЧМ-2022

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, чем займется его нападающий Эрлинг Холанд во время Чемпионата Мира в Катаре.

Холанд произвел настоящий фурор в Премьер-Лиге, забив 17 голов в своих 11 первых матчах. Совсем скоро Эрлинг получит передышку, ведь близится ЧМ-2022, куда сборная Норвегии не попала.



Гвардиола ожидает, что этот перерыв Холанд проведет на Коста-дель-Соль. Хосеп лишь надеется, что 22-летний бомбардир не растеряет свою форму.



"Он будет в Марбелье, несомненно. Или в Норвегии. Это зависит от того, как он будет себя чувствовать в Марбелье и насколько хорошо он будет готов ко второй половине сезона".



"Я практически уверен, что он был бы счастлив отправиться на Чемпионат Мира. Возможно, он отправится на следующее Евро. Но у него дом в Марбелье, он может отправиться туда, поиграть в гольф. Надеюсь, он не будет много выпивать и много есть и вернется в форме", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.