О'Хара: "Ливерпуль" не попадет в топ-4"

Юрген Клопп Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара ожидает, что "Ливерпуль" завершит этот сезон Премьер-Лиги за пределами топ-4.

После 11 сыгранных матчей "Ливерпуль" занимает только восьмое место в таблице, до сих пор не одержав ни одной победы на выезде и уступая лидирующему "Арсеналу" уже 12 очков.

О'Хара связывает такой регресс "Ливерпуля", привыкшего сражаться за титул Премьер-Лиги, с недостаточными инвестициями в состав и старением ключевых игроков.

"Как вдруг эта команда стала такой посредственной?"

"Знаю, у них травмы, ключевые игроки выбывают из строя с серьезными травмами. Я понимаю это — каждый получает травмы, но эта команда соперничала с "Манчестер Сити" на протяжении трех-четырех сезонов".

"Они не провели три последних сезона одним составом. Они получали травмы, но все равно оставались конкурентоспособными".

"Когда я смотрю на эту команду, то думаю: "Почему они так сильно сбавили?" А правда в том, что они не инвестировали в состав".

"Они полагались на Ван Дейка, который был невероятен на протяжении нескольких сезонов, а теперь из-за травмы он сбавил, хотя против "Манчестер Сити" он был великолепен".

"Вдобавок команда постарела. Они не инвестировали, они не обновляли состав, а приглашенные игроки не настолько хороши, как те, которые были в прошлом, вроде Мане".

"Сейчас их проблема в том, что они сделали шаг назад, и они должны определить, как с этим быть".

"Но я не представляю, что они попадут в топ-4. Я не могу представить, что они финишируют в топ-4 с этим составом", — сообщил О'Хара talkSPORT.


Метки Ливерпуль, О'Хара, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2022 09:00

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