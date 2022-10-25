"Реал" заинтересован в Соне

Сон Хен Мин "Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Тоттенхэма" Сона Хен Мина.

В прошлом сезоне Сон разделил "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, забив 23 гола, а в недавнем голосовании на "Золотой мяч" занял 11-е место.

Как утверждает Sport1, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти внимательно следит за успехами Сона и теперь хочет пригласить 30-летнего игрока сборной Южной Кореи на "Сантьяго Бернабеу".

В "Тоттенхэме" у Сона есть контракт до 2025 года. Сейчас южнокореец находится в самом расцвете сил, и возможности продать его выгоднее "шпорам" может уже не предоставиться.

Добавим, Сон выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Байера" за 27 миллионов фунтов в 2015 году, за это время забив 136 голов и отдав 76 результативных передач.


Метки Реал, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. nissan023 25.10.2022 09:24 # nissan023
    136 голов, 76 ассист и "ноль" трофеев за 7 лет&#129315;. Надеюсь уйдёт, зато в Реале гарантировано будет трофеи, это однозначно &#128077;. А так талантливый футболист, пахарь

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  2. takernotagiver 25.10.2022 08:38 # takernotagiver
    Без Сона курицам кранты надолго

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  3. vals1702 25.10.2022 08:08 # vals1702
    пора на повышение

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