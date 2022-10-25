"Реал" заинтересован в Соне

"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Тоттенхэма" Сона Хен Мина.

В прошлом сезоне Сон разделил "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, забив 23 гола, а в недавнем голосовании на "Золотой мяч" занял 11-е место.



Как утверждает Sport1, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти внимательно следит за успехами Сона и теперь хочет пригласить 30-летнего игрока сборной Южной Кореи на "Сантьяго Бернабеу".



В "Тоттенхэме" у Сона есть контракт до 2025 года. Сейчас южнокореец находится в самом расцвете сил, и возможности продать его выгоднее "шпорам" может уже не предоставиться.



Добавим, Сон выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Байера" за 27 миллионов фунтов в 2015 году, за это время забив 136 голов и отдав 76 результативных передач.