"Юнайтед" просматривает Фримпонга

"Манчестер Юнайтед" отправил своих скаутов просматривать правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга.

Минувшим летом главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг обошелся без усиления правого фланга обороны и предпочитает использовать на этой позиции Диогу Далота.



При этом Далот до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, а пресса настойчиво сватает его в клубы вроде "Барселоны" и "Реала".



Что касается конкурента Диогу по позиции в лице Аарона Ван-Биссаки, то тот сыграл только четыре минуты за "Юнайтед" в этом сезоне и, очевидно, не входит в планы Тен Хага.



В сложившейся ситуации Тен Хаг задумался об укреплении позиции правого защитника, и трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "дьяволы" находятся среди клубов, проявивших интерес к Фримпонгу.



21-летний голландец великолепен в этом сезоне, забив уже пять голов в Бундеслиге — больше, чем суммарно за всю свою предыдущую карьеру.



Однако в Леверкузене у Фримпонга есть контракт до 2025 года, поэтому Джереми, бывший юниор "Манчестер Сити" и бывший игрок "Селтика", будет стоит недешево.



