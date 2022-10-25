Технический директор "Монако" направляется в "Челси"

Технический директор "Монако" Лоруенс Стюарт близок к переходу в "Челси".

Завершив приобретение "Челси" в мае, вскоре новый владелец "синих" Тодд Бели устроил кадровую чистку на всех уровнях, и этот процесс продолжается до сих пор.



Очередным шагом в этом направлении должно стать назначение Стюарта. Как сообщает The Athletic, "Челси" и "Монако" уже договорились об условиях перехода англичанина.



Прежде Стюарт поработал в системе Red Bull, "РБ Лейпциг", "Манчестер Сити", "Эвертоне" и FA. Однако роль, которая будет отведена Стюарту на "Стэмфорд Бридж", пока неясна.