Гвардиола восхищается Беллингемом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Отвергнув интерес больших европейских клубов, в 2020 году Беллингем отправился из родного "Бирмингема" в Дортмунд, где вырос в игрока топ-уровня. При этом Джуду только 19 лет, и вся карьера у него еще вперед.



Беллингем по-настоящему впечатлил Гвардиолу во время победного для "Сити" (2:1) матча Лиги Чемпионов в прошлом месяце, и в преддверии выездной встречи с "Боруссией" Хосеп объяснил, что особенно он оценил в юном англичанине.



"Дортмундская "Боруссия" — идеальное место для молодых талантов, чтобы там расти. Возможно, если бы он перешел в топ-клуб из Премьер-Лиги, он бы не получал там игровых минут. Получать игровые минуты — это лучшая вещь для молодых игроков".



"Дело не в его мастерстве, а в том, как этот парень ведет за собой, бьется и напирает на рефери. Этот парень обладает кое-чем особенным, обладает характером. Он уже один из капитанов (в Дортмунде), он обладает всем необходимым".



"В свои 19 лет он уже выступает за сборную Англии, поэтому мы знаем, каким мастерством он обладает. Мы постараемся сыграть в свою игру и одержать победу", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.