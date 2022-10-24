Эмери назначен главным тренером "Астон Виллы"

Унаи Эмери "Астон Вилла" объявила о назначении Унаи Эмери своим новым главным тренером.

Год назад отказав "Ньюкаслу", сейчас Эмери все же решился оставить "Вильярреал" и вернуться в Премьер-Лигу, где ранее он возглавлял "Арсенал" с мая 2018 по ноябрь 2019.

Унаи предстоит продолжить дело Стивена Джеррарда, который продержался на "Вилла Парк" 11 месяцев и был уволен на прошлой неделе после невыразительного старта сезона.

За плечами у Эмери свыше 900 матчей в качестве тренера. Помимо "Вильярреала" и "Арсенала", Унаи также довелось поработать c ПСЖ, "Севильей", московским "Спартаком", "Валенсией" и "Альмерией".

Вместе со своими клубами 50-летний испанец четырежды выигрывал Лигу Европы. Еще раз он добрался до финала этого соревнования с "Арсеналом", но уступил там "Челси".

Как уточняет трансферный гуру Фабрицио Романо, "Вилла" выплатила компенсацию "Вильярреалу" в размере 6 миллионов евро (5.3 млн. фунтов), а сам Эмери получил контракт с зарплатой в 7 млн. евро (6.1 млн. фунтов) в год.

"Вильярреал" оказался бессилен помешать уходу Эмери, чей контракт истекал в конце этого сезона, поэтому что "Вилла" активировала пункт в трудовом договоре Унаи об отступных.

"Вилла" подчеркивает, что из-за необходимости получить разрешение на работу Эмери сможет приступить к работе только с 1 ноября, а значит выездной матч против "Ньюкасла" в ближайшую субботу бирмингемцы, вероятно, проведут без Унаи.


Метки Астон Вилла, Вильярреал, тренеры, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1004

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Последние комментарии:




  1. armyanoyeb77 25.10.2022 00:06 # armyanoyeb77
    Гуд ибнинг всем ху есосам фапла

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  2. true-manc 25.10.2022 00:03 # true-manc
    Вест Хэм молодцы)))

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  3. true-manc 24.10.2022 23:40 # true-manc
    скузня - это биомусор!!!Пользователь получил предупреждение

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  4. true-manc 24.10.2022 23:37 # true-manc
    КОРОЛИ будут на троне!!!

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  5. ruchinski 24.10.2022 23:35 # ruchinski
    это будет абсолютно новый гудибенинг

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  6. b84 24.10.2022 23:26 # b84
    Хороший тренер, удачи

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  7. hachidlo 24.10.2022 23:25 # hachidlo
    Поражает, как этот ватный школяр ссытся быть забаненым, что реально начал писать только о футболе. Такой маленький, а уже ручной, что скажут - то и делает.

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  8. takernotagiver 24.10.2022 23:19 # takernotagiver
    Посмотрел календарь Виллы. Вот это проверка на прочность для Эмери. Одни топы)

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  9. takernotagiver 24.10.2022 23:10 # takernotagiver
    Хорошо, что с Астон Виллой уже один матч сыграли. Не скоро встретимся))))

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  10. takernotagiver 24.10.2022 23:09 # takernotagiver
    Манчестер наебенит по старой памяти тоже

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  11. thegodfather 24.10.2022 23:09 # thegodfather
    ГУД ИБЕНИНГ, ГЕЙСЕНАЛ АХАХАХ

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  12. brown-ale 24.10.2022 23:07 # brown-ale
    Не понимаю, как можно было отказать Каслу и возглавить днищавую Виллу. Походу он пожалел, но нам же лучше. Хау пока норм работает.

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  13. takernotagiver 24.10.2022 23:05 # takernotagiver
    Пришел ебенить Арсенал)

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  14. chelsiukpro 24.10.2022 23:01 # chelsiukpro
    Опапа вот это поворот событий!

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