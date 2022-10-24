Эмери назначен главным тренером "Астон Виллы"

"Астон Вилла" объявила о назначении Унаи Эмери своим новым главным тренером.

Год назад отказав "Ньюкаслу", сейчас Эмери все же решился оставить "Вильярреал" и вернуться в Премьер-Лигу, где ранее он возглавлял "Арсенал" с мая 2018 по ноябрь 2019.



Унаи предстоит продолжить дело Стивена Джеррарда, который продержался на "Вилла Парк" 11 месяцев и был уволен на прошлой неделе после невыразительного старта сезона.



За плечами у Эмери свыше 900 матчей в качестве тренера. Помимо "Вильярреала" и "Арсенала", Унаи также довелось поработать c ПСЖ, "Севильей", московским "Спартаком", "Валенсией" и "Альмерией".



Вместе со своими клубами 50-летний испанец четырежды выигрывал Лигу Европы. Еще раз он добрался до финала этого соревнования с "Арсеналом", но уступил там "Челси".



Как уточняет трансферный гуру Фабрицио Романо, "Вилла" выплатила компенсацию "Вильярреалу" в размере 6 миллионов евро (5.3 млн. фунтов), а сам Эмери получил контракт с зарплатой в 7 млн. евро (6.1 млн. фунтов) в год.



"Вильярреал" оказался бессилен помешать уходу Эмери, чей контракт истекал в конце этого сезона, поэтому что "Вилла" активировала пункт в трудовом договоре Унаи об отступных.



"Вилла" подчеркивает, что из-за необходимости получить разрешение на работу Эмери сможет приступить к работе только с 1 ноября, а значит выездной матч против "Ньюкасла" в ближайшую субботу бирмингемцы, вероятно, проведут без Унаи.