Эмери назначен главным тренером "Астон Виллы"
"Астон Вилла" объявила о назначении Унаи Эмери своим новым главным тренером.
Год назад отказав "Ньюкаслу", сейчас Эмери все же решился оставить "Вильярреал" и вернуться в Премьер-Лигу, где ранее он возглавлял "Арсенал" с мая 2018 по ноябрь 2019.
Унаи предстоит продолжить дело Стивена Джеррарда, который продержался на "Вилла Парк" 11 месяцев и был уволен на прошлой неделе после невыразительного старта сезона.
За плечами у Эмери свыше 900 матчей в качестве тренера. Помимо "Вильярреала" и "Арсенала", Унаи также довелось поработать c ПСЖ, "Севильей", московским "Спартаком", "Валенсией" и "Альмерией".
Вместе со своими клубами 50-летний испанец четырежды выигрывал Лигу Европы. Еще раз он добрался до финала этого соревнования с "Арсеналом", но уступил там "Челси".
Как уточняет трансферный гуру Фабрицио Романо, "Вилла" выплатила компенсацию "Вильярреалу" в размере 6 миллионов евро (5.3 млн. фунтов), а сам Эмери получил контракт с зарплатой в 7 млн. евро (6.1 млн. фунтов) в год.
"Вильярреал" оказался бессилен помешать уходу Эмери, чей контракт истекал в конце этого сезона, поэтому что "Вилла" активировала пункт в трудовом договоре Унаи об отступных.
"Вилла" подчеркивает, что из-за необходимости получить разрешение на работу Эмери сможет приступить к работе только с 1 ноября, а значит выездной матч против "Ньюкасла" в ближайшую субботу бирмингемцы, вероятно, проведут без Унаи.
24.10.2022 23:00
Просмотров: 1004
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Гуд ибнинг всем ху есосам фапла
(ответить)
Вест Хэм молодцы)))
(ответить)
скузня - это биомусор!!!
(ответить)
КОРОЛИ будут на троне!!!
(ответить)
это будет абсолютно новый гудибенинг
(ответить)
Хороший тренер, удачи
(ответить)
Поражает, как этот ватный школяр ссытся быть забаненым, что реально начал писать только о футболе. Такой маленький, а уже ручной, что скажут - то и делает.
(ответить)
Посмотрел календарь Виллы. Вот это проверка на прочность для Эмери. Одни топы)
(ответить)
Хорошо, что с Астон Виллой уже один матч сыграли. Не скоро встретимся))))
(ответить)
Манчестер наебенит по старой памяти тоже
(ответить)
ГУД ИБЕНИНГ, ГЕЙСЕНАЛ АХАХАХ
(ответить)
Не понимаю, как можно было отказать Каслу и возглавить днищавую Виллу. Походу он пожалел, но нам же лучше. Хау пока норм работает.
(ответить)
Пришел ебенить Арсенал)
(ответить)
Опапа вот это поворот событий!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий