Шервуд предупредил, что "Тоттенхэм" может лишиться Кейна и Сона из-за Конте

Бывший наставник "Тоттенхэма" Тим Шервуд предупредил, что "шпоры" могут лишиться своих нападающих Харри Кейна и Сона Хен Мина из-за Антонио Конте.

Как известно, Конте до сих пор не продлил свой контракт, истекающий в конце этого сезона. Из-за этой неопределенности Кейн и Сон не спешат вступать в переговоры с "Тоттенхэмом" о новых сделках.



При этом действующие контракты Кейна и Сона истекают в 2024 и 2025 годах, соответственно, и Шервуд видит в этом потенциальную проблему.



"Давайте смотреть правде в глаза — Конте здесь только до конца сезона".



"Я имею ввиду, что он до сих пор не подписал новый контракт. А если вы попросите Харри Кейна и Сона продлить свои контракты, то зачем им это делать? Ты можешь верить в своего тренера, но если он здесь только до конца сезона?"



"Им нужно принять решение насчет него (Конте) — и очень быстро. Ходят слухи о его возвращении в Италию".



"Его стиль и то, как он хочет играть, хвалят в Италии. Он обязан что-нибудь выиграть в этом сезоне, потому что иначе он уйдет", — сообщил Шервуд в эфире Sky Sports.