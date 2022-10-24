"Астон Вилла" обратилась к Эмери

Унаи Эмери "Астон Вилла" обратилась к главному тренеру "Вильярреала" Унаи Эмери.

Лишь год назад Эмери связывали с назначением в "Ньюкасле", но тогда Унаи отказал новым владельцам "сорок" из Саудовской Аравии и остался в "Вильярреале".

Сейчас у Эмери появился второй шанс вернуться в Премьер-Лигу, где ранее в течение полутора лет ему довелось тренировать "Арсенал", о чем сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо.

"Вилла" рассматривает Эмери на замену уволенному Стивену Джеррарду и готова заплатить 6 миллионов евро (5.25 млн. фунтов), что прописаны в контракте 50-летнего испанца в качестве отступных.

"Вильярреал" надеется, что Эмери откажет "Вилле" и останется в клубе Ла Лиги, с которым он достиг полуфинала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.


Метки Астон Вилла, Вильярреа, тренеры, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. narcot-fake 24.10.2022 22:28 # narcot-fake
    по старой памяти будет делать ггшкам ГУД ЕБЕНИНГ

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  2. ruchinski 24.10.2022 21:17 # ruchinski
    гудибенинг диар френдс

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