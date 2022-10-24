"Астон Вилла" обратилась к Эмери

"Астон Вилла" обратилась к главному тренеру "Вильярреала" Унаи Эмери.

Лишь год назад Эмери связывали с назначением в "Ньюкасле", но тогда Унаи отказал новым владельцам "сорок" из Саудовской Аравии и остался в "Вильярреале".



Сейчас у Эмери появился второй шанс вернуться в Премьер-Лигу, где ранее в течение полутора лет ему довелось тренировать "Арсенал", о чем сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо.



"Вилла" рассматривает Эмери на замену уволенному Стивену Джеррарду и готова заплатить 6 миллионов евро (5.25 млн. фунтов), что прописаны в контракте 50-летнего испанца в качестве отступных.



"Вильярреал" надеется, что Эмери откажет "Вилле" и останется в клубе Ла Лиги, с которым он достиг полуфинала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.