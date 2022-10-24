"Астон Вилла" обратилась к Эмери
"Астон Вилла" обратилась к главному тренеру "Вильярреала" Унаи Эмери.
Лишь год назад Эмери связывали с назначением в "Ньюкасле", но тогда Унаи отказал новым владельцам "сорок" из Саудовской Аравии и остался в "Вильярреале".
Сейчас у Эмери появился второй шанс вернуться в Премьер-Лигу, где ранее в течение полутора лет ему довелось тренировать "Арсенал", о чем сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо.
"Вилла" рассматривает Эмери на замену уволенному Стивену Джеррарду и готова заплатить 6 миллионов евро (5.25 млн. фунтов), что прописаны в контракте 50-летнего испанца в качестве отступных.
"Вильярреал" надеется, что Эмери откажет "Вилле" и останется в клубе Ла Лиги, с которым он достиг полуфинала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.
24.10.2022 21:00
Просмотров: 473
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
по старой памяти будет делать ггшкам ГУД ЕБЕНИНГ
(ответить)
гудибенинг диар френдс
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий