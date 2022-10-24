Халси считает, что у "Арсенала" украли пенальти против "Саутгемптона"
Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Халси считает, что у "Арсенала" украли пенальти в матче против "Саутгемптона".
В минувшее воскресенье "Арсенал" был вынужден довольствоваться ничейным результатом на "Сент-Мэри" — 1:1.
При этом еще в первом тайме "канониры" претендовали на пенальти, и Халси кажется, что в этой ситуации арбитры поступили несправедливо с лидерами Премьер-Лиги.
"Арсенал" должен был получить пенальти в первом тайме, когда Дуже Чалета-Цар из "Саутгемптона" уложил на газон Габриэля Жезуса".
"Этот инцидент подчеркивает непоследовательность в принятии арбитрами решений в этот уикенд. В похожих ситуациях "Челси" и "Астон Вилла" извлекли выгоду для себя".
"Чалета-Цар не владел мячом и пытался усложнить жизнь Жезусу, но он явным образом задержал соперника, и рефери Роберт Джонс должен был указать на 11-метровую отметку".
"Если Джонс этого не видел, арбитр VAR Питер Бэнкс должен был вмешаться", — сообщил Халси The Sun.
24.10.2022 20:00
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халси бывшый игрок му
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в матче с Ливерпулем уже получили пенку за нырок , 2 раза не катит халява
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Нахалси
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Толку то?
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