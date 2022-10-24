Халси считает, что у "Арсенала" украли пенальти против "Саутгемптона"

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Халси считает, что у "Арсенала" украли пенальти в матче против "Саутгемптона".

В минувшее воскресенье "Арсенал" был вынужден довольствоваться ничейным результатом на "Сент-Мэри" — 1:1.



При этом еще в первом тайме "канониры" претендовали на пенальти, и Халси кажется, что в этой ситуации арбитры поступили несправедливо с лидерами Премьер-Лиги.



"Арсенал" должен был получить пенальти в первом тайме, когда Дуже Чалета-Цар из "Саутгемптона" уложил на газон Габриэля Жезуса".



"Этот инцидент подчеркивает непоследовательность в принятии арбитрами решений в этот уикенд. В похожих ситуациях "Челси" и "Астон Вилла" извлекли выгоду для себя".



"Чалета-Цар не владел мячом и пытался усложнить жизнь Жезусу, но он явным образом задержал соперника, и рефери Роберт Джонс должен был указать на 11-метровую отметку".



"Если Джонс этого не видел, арбитр VAR Питер Бэнкс должен был вмешаться", — сообщил Халси The Sun.