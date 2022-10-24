Ван дер Сар исключает свое возвращение в "Юнайтед"

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар исключил свое возвращение в "Манчестер Юнайтед" в ближайшее время.

Свой нынешний пост Ван дер Сар занимает с 2016 года, заслужив репутацию одного из лучших футбольных руководителей в европейском футболе.



Эдвина давно связывают с возвращением "Юнайтед", где он выступал на позиции голкипера с 2005 по 2011 год, однако 51-летний голландец пока не готов покинуть Амстердам.



"Это (возвращение Ван дер Сара в "Юнайтед") никогда не было так уж близко".



"У меня хорошие отношения с советом директоров и я провел великолепные шесть лет в Манчестере, но я еще не закончил здесь", — сообщил Ван дер Сар The Times.