Маунт — "самый завидный холостяк" в Британии
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт был назван "самым завидным холостяком" в Великобритании.
23-летний Маунт является ключевым игроком для "Челси" и сейчас обсуждает новый контракт, который позволит ему приблизиться к числу самых высокооплачиваемых футболистов своего родного клуба.
Помимо футбола, Маунт пробует себя в качестве модели. Именно Мейсона журнал Tatler выбрал для обложки своего выпуска на декабрь, сообщает Daily Star.
В своем анонсе Tatler называет Маунта "самым завидным холостяком" в стране, публикуя ряд снимком с фотосессии Мейсона вместе с моделью Эмилией Боатенг.
В интервью Tatler Маунт рассказывает, что теперь его сердце действительно свободно после того, как он расстался с Хлоей Уилленс-Уоттс, с которой он впервые познакомился в 2017 году.
24.10.2022 18:00
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