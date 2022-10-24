Маунт — "самый завидный холостяк" в Британии

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт был назван "самым завидным холостяком" в Великобритании.

23-летний Маунт является ключевым игроком для "Челси" и сейчас обсуждает новый контракт, который позволит ему приблизиться к числу самых высокооплачиваемых футболистов своего родного клуба.



Помимо футбола, Маунт пробует себя в качестве модели. Именно Мейсона журнал Tatler выбрал для обложки своего выпуска на декабрь, сообщает Daily Star.



В своем анонсе Tatler называет Маунта "самым завидным холостяком" в стране, публикуя ряд снимком с фотосессии Мейсона вместе с моделью Эмилией Боатенг.



В интервью Tatler Маунт рассказывает, что теперь его сердце действительно свободно после того, как он расстался с Хлоей Уилленс-Уоттс, с которой он впервые познакомился в 2017 году.