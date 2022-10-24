Майкл Кэррик возглавил "Мидлсбро"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Майкл Кэррик был назначен главным тренером "Мидлсбро" из Чемпионшипа.

"Мидлсбро" находился в поисках нового рулевого с увольнения Криса Уайлдера три недели назад. Изначально Кэррик и "речники" не нашли общего языка, однако второй раунд переговоров оказался успешным.



Самостоятельный тренерский опыт Майкла ограничивается тремя матчами во главе "Манчестер Юнайтед", где ему также довелось ассистировать Жозе Моуриньо и Оле Гуннару Сульшеру.



"Мы рады приветствовать Майкла в клубе. Мы определили ряд претендентов на эту вакансию, и все они произвели впечатление в ходе переговоров, но Майкла был выделяющимся кандидатом".



"Майкл обладает теми же ценностями, как и наш клуб, и мы очень даже совпадаем в наших амбициях. Мы считаем, что Майкл идеально нам подходит, а он сам верит, что это правильный клуб в правильное время для него", — сообщил президент "Боро" Стив Гибсон.



Клуб с "Риверсайда" также сообщает, что ассистировать Кэррику будет экс-защитник "речников" и сборной Англии Джонатан Вудгейт. С прочими назначениями Майкл определится позже.



Добавим, сейчас "Мидлсбро" занимает четвертое с конца место в Чемпионшипе. Дебютировать в новой роли 41-летний англичанин сможет в выездном матче против "Престона" в ближайшую субботу.