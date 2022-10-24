Томас Франк не собирается в "Виллу"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк дал понять, что не оставит свой клуб ради работы в "Астон Вилле".

Букмекеры считают Франка одним из фаворитов на замену уволенному "Виллой" Стивену Джеррарду. Томас значительно укрепил свою репутацию, финишировав с "Брентфордом" на 13-м месте в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Однако Томас пока не готов оставить свою нынешнюю работу, где, по его словам, у него есть "незаконченное дело".



"Вокруг есть много слухов. Думаю, это ("Вилла") замечательных клуб во многих отношениях, но я уже много раз говорил, что я доволен своей работой в "Брентфорде", и у меня есть незаконченное дело здесь".



"Это футбол. Насчет чего я уверен, так это насчет того, что я рад делать эту работу. Я люблю "Брентфорд", и именно на "Брентфорде" я сосредоточен", — цитирует Франка The Guardian.