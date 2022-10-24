"Челси" решает, как быть со Слониной

"Челси" изучает возможности, чтобы отправить своего голкипера Габриэля Слонину в аренду на вторую половину сезона 2022/23.

"Челси" согласовал приобретение Слонины у "Чикаго Файр" за 12 миллионов фунтов еще минувшим летом. Завершив сезон в МЛС, Габриэль прилетел в Лондон и на прошлой неделе приступил к тренировкам на базе "синих" в Кобхэме.



В данный момент боссы "Челси" решают, как поступить со Слониной дальше. Лондонский клуб склоняется к тому, чтобы в январе отправить 18-летнего американца по прозвищу "Гага" в аренду набираться опыта.



Как сообщает Evening Standard, "синие" подыскивают клуб для Слонины в Европе и Чемпионшипе. Пока же Габриэль будет тренироваться с Кепой Аррисабалагой и Эдуаром Менди.