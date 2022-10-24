Агбонлахор упрекнул Клоппа за отсутствие побед на выезде

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор упрекнул главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа после очередной осечки на выезде.

В минувший уикенд "Ливерпуль" проиграл в гостях у последней на тот момент команды Премьер-Лиги в лице "Ноттингем Форест" (1:0).



Таким образом, "красные" по-прежнему не знают побед на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги, и это дало повод Агбонлахору возобновить свою вражду с Клоппом, припомнив Юргену слова о "монстрах по духу".



"С чего нам начать, говоря о "Ливерпуле"? Мистер "монстр по духу" Юрген, пять матчей на выезде этом сезоне и ноль побед — теперь он может заставить их побеждать только на заполненном "Энфилде"?



"Теперь он не может собрать своих "монстров по духу" на выездные матчи? Потому что сегодня "Ливерпуль" сыграл шокирующим образом. Каждый игрок, помимо Алиссона, сыграл хуже, чем на пять баллов из 10", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.