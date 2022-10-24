Гвардиола ожидает, что Холанд забьет рекордное количество голов в этом сезоне

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что его нападающий Эрлинг Холанд побьет рекорд результативности Премьер-Лиги за сезон.

Отметившись дублем в минувшую субботу против "Брайтона" (3:1), Холанд достиг отметки в 17 голов в рамках Премьер-Лиги. Для этого ему потребовалось только 11 матчей.



Эрлинг уже забил больше, чем лучший бомбардир "Сити" прошлого сезона в лице Кевина Де Брюйне, и находится всего в шести голах от Мохамеда Салаха и Сона Хен Мина, которые разделили "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в кампании 2021/22.



Однако Гвардиоле кажется, что 22-летний норвежец должен замахнуться и на рекорд Энди Коула (1994) и Алана Ширера (1995), которые брали "Золотую бутсу" Премьер-Лиги с 34 голами.



"Нам не нужно быть быть гениями, чтобы понять, что он побьет этот рекорд. Определенно, побьет, если продолжит в том же ритме, с таким средним показателем голов за матч. Но так бывает в футболе, что ты забиваешь, а через несколько дней перестаешь забивать. Я не знаю".



"Я не разговаривал с ним об этом. Думаю, он рад, когда команда побеждает. Все увиденные мной за мою карьеру нападающие — Самюэль Это'О, Месси, Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Серхио Агуэро — обладали невероятными амбициями насчет голов. Это нормально. И он должен быть таким", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.