"Челси" надеется купить Захаряна в январе

"Челси" все еще надеется приобрести атакующего полузащитника московского "Динамо" и сборной России Артура Захаряна.

"Челси" был близок к покупке Захаряна еще минувшим летом. "Синие" уже согласовали компенсацию за Артура в размере 12.6 млн. фунтов, но не смогли заключить сделку, из-за ограничений ФИФА и УЕФА на трансферы российских игроков.



По информации Evening Standard, "Челси" не теряет надежд заполучить Захаряна, которого "синие" считают одним из лучших молодых игроков в мировом футболе.



В данный момент 19-летний Захарян ведет переговоры о смене гражданства с российского на армянское, и это было бы "Челси" на руку.



Сам Артур заинтересован в переезде на "Стэмфорд Бридж" и рассчитывает, что к открытию зимнего трансферного окна существующие преграды будут преодолены.



Добавим, в этом сезоне Захарян забил два гола и отдал пять результативных передач в 16 матчах за "Динамо".