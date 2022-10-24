Невеш: "Кто бы не хотел попробовать себя в "Барселоне"?
Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш признался, что ему льстят слухи, связывающие его с переходом в "Барселону".
Согласно слухам, "Барселона" рассматривает Невеша в качестве своей приоритетной цели на замену ветерану Серхио Бускетсу, планируя приобрести Рубена следующим летом.
25-летний португалец признается, что не отказался бы от этого перехода, однако в данный момент всего его мысли только о "волках".
"Кто бы не хотел попробовать себя в "Барселоне"? Думаю, это распространенный вопрос для всех игроков. Это один из крупнейших клубов в мире. Конечно, это всегда честь, когда меня связывают с клубами такого калибра".
"Я собираюсь делать свою работу здесь (в "Вулверхэмптоне"), а для таких вещей у меня есть люди, которым я могу доверять. Я должен сосредоточиться на "Вулверхэмптоне", насколько это только возможно. Если мои дела будут хорошо идти здесь, все сложится естественным образом", — цитирует Невеша Daily Mail.
24.10.2022 11:00
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Последние комментарии:
еще один дурачок
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Сейчас за Барсу никто не хочет играть! Барса = АС Милан
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Конечно!! Лучше играть в бомжатском чемпионате,и обыгрывать обоссанное Эльче,а против Реала/Баварии/Интера сосать бибу, где тебя каждый месяц просят сократить ЗП, что бы ты играл за копейки, но в Барселоне!! Логично)))
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Ему 25
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