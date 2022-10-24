Невеш: "Кто бы не хотел попробовать себя в "Барселоне"?

Рубен Невеш Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш признался, что ему льстят слухи, связывающие его с переходом в "Барселону".

Согласно слухам, "Барселона" рассматривает Невеша в качестве своей приоритетной цели на замену ветерану Серхио Бускетсу, планируя приобрести Рубена следующим летом.

25-летний португалец признается, что не отказался бы от этого перехода, однако в данный момент всего его мысли только о "волках".

"Кто бы не хотел попробовать себя в "Барселоне"? Думаю, это распространенный вопрос для всех игроков. Это один из крупнейших клубов в мире. Конечно, это всегда честь, когда меня связывают с клубами такого калибра".

"Я собираюсь делать свою работу здесь (в "Вулверхэмптоне"), а для таких вещей у меня есть люди, которым я могу доверять. Я должен сосредоточиться на "Вулверхэмптоне", насколько это только возможно. Если мои дела будут хорошо идти здесь, все сложится естественным образом", — цитирует Невеша Daily Mail.


Метки Барселона, Вулверхэмптон, Невеш

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2022 11:00

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  1. vals1702 24.10.2022 11:25 # vals1702
    еще один дурачок

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  2. ivan-tns 24.10.2022 11:13 # ivan-tns
    Сейчас за Барсу никто не хочет играть! Барса = АС Милан

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  3. timac 24.10.2022 11:04 # timac
    Конечно!! Лучше играть в бомжатском чемпионате,и обыгрывать обоссанное Эльче,а против Реала/Баварии/Интера сосать бибу, где тебя каждый месяц просят сократить ЗП, что бы ты играл за копейки, но в Барселоне!! Логично)))

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  4. ilovemanutd 24.10.2022 11:02 # ilovemanutd
    Ему 25

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