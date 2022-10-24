Невеш: "Кто бы не хотел попробовать себя в "Барселоне"?

Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш признался, что ему льстят слухи, связывающие его с переходом в "Барселону".

Согласно слухам, "Барселона" рассматривает Невеша в качестве своей приоритетной цели на замену ветерану Серхио Бускетсу, планируя приобрести Рубена следующим летом.



25-летний португалец признается, что не отказался бы от этого перехода, однако в данный момент всего его мысли только о "волках".



"Кто бы не хотел попробовать себя в "Барселоне"? Думаю, это распространенный вопрос для всех игроков. Это один из крупнейших клубов в мире. Конечно, это всегда честь, когда меня связывают с клубами такого калибра".



"Я собираюсь делать свою работу здесь (в "Вулверхэмптоне"), а для таких вещей у меня есть люди, которым я могу доверять. Я должен сосредоточиться на "Вулверхэмптоне", насколько это только возможно. Если мои дела будут хорошо идти здесь, все сложится естественным образом", — цитирует Невеша Daily Mail.