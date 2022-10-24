Фердинанд: "Мартинес и Варан делают МЮ другой командой"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд отметил игру связки центральных защитников "красных дьяволов" Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана.

Провальный старт сезона заставил главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага усадить в запас капитана команды Харри Магуайра, сделав ставку в центре обороны на Мартинеса и Варана.



Эта связка проявляет себя с лучшей стороны, помогая "дьяволам" сражаться за попадание в топ-4 Премьер-Лиге, и после субботнего матча против "Челси" (1:1) Фердинанд выразил опасения насчет игры команды в обороне ввиду травмы Рафаэля.



"Мартинес выступает на высшем уровне в этом сезоне, но Варан нам придает нам нечто другое — эту скорость, этот опыт и физическую мощью. Думаю, это может быть огромная потеря".



"На нужно, чтобы они снова оба были вместе. Мы сразу же увидели, что они вместе делают нас другой командой".



"Похоже на то, что теперь его (Варана) заменит не Харри Магуайр. Похоже, это будет Линделеф".



"Линделеф — достойный игрок. Думаю, он справится. Просто это зависит от того, как долго его попросят делать эту работу", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.