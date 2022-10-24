Рэднапп призвал "Тоттенхэм" поскорее заключить новый контракт с Конте

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что "Тоттенхэм" должен поскорее заключить новый контракт со своим главным тренером Антонио Конте.

После поражения 1:2 от "Ньюкасла" накануне Конте заявил, что ему нужно терпение и время, а создание боеспособной команды — это непростой процесс.



Однако Рэднапп не понимает, как можно вести разговоры о таких вещах, когда контракт Антонио истекает уже в конце сезона.



"Он говорит, что этот процесс займет несколько лет, но я не ошибусь, если скажу, что его контракт по-прежнему истекает летом".



"Он тот тренер, который работает короткими вспышками. Он приходит на три года, побеждает, а затем уходит куда-нибудь еще".



"Это непростая тема, но если мы говорим о требующем времени процессе, то ты, будучи игроком, должен знать, что он хочет быть здесь и участвовать в этом процессе. Обычно тренер такого калибра уже бы заключил новую сделку".



"Мы близки к Рождеству, Чемпионату Миру. Сезон может очень быстро закончиться. Они должны поскорее связать его будущее, чтобы он мог говорить о том, кого хочет пригласить".



"Им также нужно заключить новый контракт с Харри Кейном, у которого остается 18 месяцев. Это важные факторы, которые клуб должен уладить, потому что они не могут позволить уйти Харри Кейну и определенно не могут позволить уйти тренеру", — сообщил Рэднапп в эфире.