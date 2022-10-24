"Вилла" сможет переменить Аморима всего за 8.7 млн. фунтов

"Астон Вилле" придется заплатить только 10 миллионов евро (8.7 млн. фунтов), чтобы переманить главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима.

Как известно, "Вилла" находится в поисках нового рулевого после увольнения Стивена Джеррарда, который поплатился за невыразительный старт мезона.



The Telegraph может подтвердить, что бирмингемский клуб уже ведет переговоры с 37-летним Аморимом насчет назначения Рубена на вакантный пост.



Ранее считалось, что контракт Аморима со "Спортингом" предусматривает отступные в 30 млн. евро (26.1 млн. фунтов), однако источник утверждает, что на самом деле эта сумма втрое меньше.



Для "Виллы" не стало бы проблемой выплатить компенсацию в 8.7 млн. фунтов за одного из ярчайших молодых тренеров Европы, и теперь все зависит от того, удастся ли бирмингемцам договориться с самим Рубеном.