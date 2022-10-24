"Вилла" сможет переменить Аморима всего за 8.7 млн. фунтов

Рубен Аморим "Астон Вилле" придется заплатить только 10 миллионов евро (8.7 млн. фунтов), чтобы переманить главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима.

Как известно, "Вилла" находится в поисках нового рулевого после увольнения Стивена Джеррарда, который поплатился за невыразительный старт мезона.

The Telegraph может подтвердить, что бирмингемский клуб уже ведет переговоры с 37-летним Аморимом насчет назначения Рубена на вакантный пост.

Ранее считалось, что контракт Аморима со "Спортингом" предусматривает отступные в 30 млн. евро (26.1 млн. фунтов), однако источник утверждает, что на самом деле эта сумма втрое меньше.

Для "Виллы" не стало бы проблемой выплатить компенсацию в 8.7 млн. фунтов за одного из ярчайших молодых тренеров Европы, и теперь все зависит от того, удастся ли бирмингемцам договориться с самим Рубеном.


Метки Аморим, Астон Вилла, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2022 08:00

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