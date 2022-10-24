Гимараэс признался, что два дня не спал перед победой над "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс признался, что два дня не спал перед матчем против "Тоттенхэма".

В воскресенье Гимараэс помог "Ньюкаслу" одержать победу 1:2 в гостях у "Тоттенхэма". Благодаря блестящей игре Бруно "сороки" доминировали над своим соперником в центре поля.



Гимараэс вполне мог пропустить этот выезд в Лондон, ведь незадолго до матча на свет появился его первенец Маттео. Однако 24-летний бразилец решил быть с командой, пускай даже в ущерб сну.



"Я два дня не спал — но я хотел быть здесь с парнями. Это были сложные дни, но в то же время лучшие дни в моей жизни".



"Все в моей жизни словно мечта. У меня нет слов — прямо сейчас это словно мечта", — сообщил Гимараэс Sky Sports.