Гимараэс признался, что два дня не спал перед победой над "Тоттенхэмом"
Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс признался, что два дня не спал перед матчем против "Тоттенхэма".
В воскресенье Гимараэс помог "Ньюкаслу" одержать победу 1:2 в гостях у "Тоттенхэма". Благодаря блестящей игре Бруно "сороки" доминировали над своим соперником в центре поля.
Гимараэс вполне мог пропустить этот выезд в Лондон, ведь незадолго до матча на свет появился его первенец Маттео. Однако 24-летний бразилец решил быть с командой, пускай даже в ущерб сну.
"Я два дня не спал — но я хотел быть здесь с парнями. Это были сложные дни, но в то же время лучшие дни в моей жизни".
"Все в моей жизни словно мечта. У меня нет слов — прямо сейчас это словно мечта", — сообщил Гимараэс Sky Sports.
24.10.2022 07:00
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